Macron támogatja Svédország NATO-csatlakozását

A francia elnöki hivatal nem sokkal azután adott ki közleményt a témáról, hogy Magdalena Andersson svéd miniszterelnök – a parlament vitáját követően – bejelentette Stockholm határozatát.

Macron úgy fogalmazott: teljes mértékben támogatja Svédország „szuverén döntését a gyors NATO-csatlakozásról”.

A francia elnök az elsők között üdvözölte a múlt héten Finnország hasonló döntését is.

