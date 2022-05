Lottómilliomosként továbbra is teherautót vezet

A Swansea-ben élő Steve Schiltz és felesége 2019-ben az Euromillions lottójátékon egymillió fontot (körülbelül 455 millió forint) nyert.

Nem sokkal később, a koronavírus-járvány idején az Egyesült Királyságban az 56 éves, hatgyerekes családapa sok más kamionoshoz hasonlóan levelet kapott a kormánytól, hogy menjen vissza dolgozni, ugyanis az ország ellátási lánca az összeomlás szélére került, és minden emberre szükség van, aki tud teherautót vezetni – derül ki a The Sun cikkéből.

Schiltz a levelet elolvasva nem hezitált, nagy örömmel ment vissza segíteni, kamionra szállt, és járta az országot, szállította az árukat a raktárak és az áruházak között.

Steve Schiltz responded to the plea for help when a shortage of lorry drivers was cutting off supplies to the UK during the pandemichttps://t.co/XUKXlCR5yH

