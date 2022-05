Kérdéses, hogy lesz-e hétfőn megegyezés az olajembargós szankciókról Brüsszelben

Josep Borrell a tagállami külügyminiszterek egynapos brüsszeli tanácskozására érkezve azt mondta: egyes tagállamok, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal, több nehézséggel szembesülnének az orosz olajra vonatkozó szankciók bevezetésével, mivel az olaj hozzájuk kizárólag csővezetékeken érkezik Oroszországból.

„Tárgyalunk erről, és mindent megteszünk a helyzet megoldása érdekében” – fogalmazott.

Nem biztosítható, hogy ez azonnal megtörténik, ugyanis az egyes tagállami álláspontok meglehetősen erősek – hívta fel a figyelmet Borrell, majd hozzátette: „de úgy gondolom, hogy ha megértjük egyes tagállamok sajátos helyzetét, és mindannyian erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy egységesek maradjunk Oroszországgal szemben, akkor sikerrel járunk”.

