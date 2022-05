Brüsszel új terve a szankciók megszegése nélkül garantálná az orosz gázimportot

Brüsszel új, az orosz gázimportra vonatkozó elképzelése alapján, mondhatni, a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. Az Európai Bizottság pénteki zárt ülésén közölte a tagállamok képviseletével, hogy új iránymutatása szerint az európai gázimportőrök euróban vagy dollárban is nyithatnak számlát a Gazprombanknál a Kreml követeléséhez igazodva. Ez lehetővé teszi a tagállamok importját bonyolító vállalatok számára, hogy a szankciókkal összhangban vásároljanak földgázt.

Brüsszel olyan megoldást kínál a földgázimportőröknek, amellyel elkerülhető a szankciók megsértése, és mégis teljesíthető Vlagyimir Putyin elnök követelése, hogy az EU-tagállamok rubelben fizessenek az orosz energiahordozóért – adta hírül a Bloomberg. Az amerikai hírügynökség jelentése szerint az EU döntéshozó szerve pénteken zárt ajtók mögött tartott ülésén közölte a tagállamok képviseletével, hogy a frissített iránymutatás alapján a vállalatok euróban vagy dollárban is nyithatnak számlát a Gazprombanknál, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok gázimportját bonyolító vállalatok a háborús agresszió miatt az oroszokra kirótt szankciókkal összhangban, ugyanakkor a Kreml követelésének megfelelve vásároljanak földgázt. Az Európai Bizottság gázfizetésekre vonatkozó új direktívája szerint a vállalatoknak nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy a hatályos szerződésekkel összhangban az euróban vagy dollárban történő fizetés után teljesítik kötelezettségeiket. Mindez arra utal, hogy Brüsszel Vlagyimir Putyin felvetéséhez igazodva kínál kiskaput tagállamainak a patthelyzet feloldására. Az orosz elnök március végén kimondta, hogy ha a kifizetések nem rubelben történnek, a gázexport leáll. Emellett megoldást is kínált a helyzet feloldására. Eszerint az európai államok, illetve vállalataik továbbra is a szerződésben foglalt, euróban kifejezett összegeket fizethetik, ám ezt előbb Oroszországban, a Gazprombank speciális bankszámláin a hivatalos euró/rubel árfolyam mellett rubelre váltják, és így a gázszámlák ellenértékét ténylegesen rubelben teljesítik a Gazprom felé. Oroszország május elején pontosította a rendeletet, és kijelentette, hogy a külföldi valutában érkező fizetéseket az orosz Nemzeti Elszámoló Központnál vezetett számlákon keresztül váltják át rubelre, és a Gazprom további biztosítékokat nyújtott a vevőknek arra vonatkozóan, hogy a központi bank nem vesz részt az átváltási folyamatban. A gázpiac rubelesítési tervei eleinte kudarcosnak tűntek, ám egyre inkább úgy tűnik, hogy az európai gázimportőrök mégiscsak kénytelenek rubel tranzakciókat folytatni, ráadásul egy oroszországi számlán. Az európai vállalatok már hetek óta keresik a megoldást arra, miként tudnának megfelelni Moszkva követelésének, ugyanakkor fenntartani a gázáramlást anélkül, hogy megsértenék az orosz központi bankra is kiterjedő nyugati szankciókat – írja a Bloomberg. A jelentés szerint a bizottság tájékoztatása arra azonban nem tért ki, hogy a rubelben történő kifizetés összhangban van-e a jelenlegi uniós szabályozással. Korábban a brüsszeli szervek több ízben is jelezték – bár írásban nem deklarálták –, hogy az ilyen jellegű számlák megnyitása megsértené a szankciókat. A tagállamoknak most felvázolt iránymutatás – a tagállami képviselet nevük elhallgatását kérő tagjai szerint – figyelmen kívül hagyja ezeket az ellentmondásos tételeket. Az iránymutatás másik fontos pontja, írja a Bloomberg, hogy amint az európai vállalatok euróban vagy dollárban teljesítik a kifizetést, és kötelezettségüket teljesítettnek nyilvánítják, az orosz fél nem élhet további követelésekkel a kifizetéssel kapcsolatban. Az óra ketyeg: sok cégnek még ebben a hónapban esedékes a fizetési határideje és ha nem fizetnek, a gázáramlás megszűnhet. A lengyelországi és bulgáriai gázszállítások már megszakadtak az orosz követelések megtagadása miatt. A pénteki ülésen a kormányok képviselői is megosztottak voltak a Bloomberg egyik forrása szerint. Míg Németország, Magyarország, Olaszország és Franciaország támogatta a bizottság tervezetét, Lengyelország szerint az jogilag aggályos, és azt kérte, hogy az uniós nagykövetek vitassák meg a kérdést. Másokat megzavart a rubelben történő számlanyitással kapcsolatos konkrét útmutatás hiánya. A német delegáció tagjai a találkozón elárulták, hogy konzultáltak az ország vállalataival a javaslatról, és pozitív visszajelzéseket kaptak – fűzte hozzá az illető. A bizottság nem kívánta kommentálni a Bloomberg értesüléseit. Kiemelt kép: illusztráció