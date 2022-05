Nemzetközi Katonai Zarándoklat: három nap, hogy letegyük a fegyvert és együtt imádkozzunk a békéért

„Beteg világunk meggyógyításáért” fohászkodott a 61. Nemzetközi Katonai Zarándoklat helyszínén, Lourdes-ban bemutatott vasárnapi szentmiséjén Erdő Péter esztergom-budapesti érsek. A 42 országból érkező, összesen 10 300, katonai és a biztonsági erők kötelékében szolgáló résztvevővel megtartott hétvégi zarándoklaton, melyet a francia világbajnok támadó, Olivier Giroud is üdvözölt, Benkő Péter honvédelmi miniszter is részt vett.

A több mint 10 ezer katonán kívül a Nemzetközi Katonai Zarándoklaton idén közel 50 ország 15 ezer „civil” is részt vett, elzarándokolt a Pireneusokba a hétvége folyamán, ahol misék, találkozók és virrasztások kísérik a vasárnap záruló eseményt – derül ki a Le Figaro cikkéből. Az actu.fr így fogalmaz: „Három nap, hogy letegyük a fegyvert és együtt imádkozzunk a békéért”. A katonai zarándoklatok a kisvárosban száz évvel Szűz Mária lourdes-i jelenése után, 1958-ban kezdődtek.

A harmónia és a béke vágya

A május 13. és 15. között megrendezett 62. Nemzetközi Katonai Zarándoklatra a Lourdes-i szentélyben idén „a harmónia és a béke iránti vágy” jegyében került sor – írja az actu.fr.

Zenei fesztivál is zajlik Lourdes-ban, katonai ünnepségekre kerül sor a hétvégre folyamán a szentély sétányán, s a mozgássérültek is kiemelt szerepet kapnak a rendezvények során. A lap felsorolja, hogy a részt vevő nemzetek, így a horvátok és a szlovákok, milyen zenei produkcióval, eseménnyel mutatkoznak be.

Stációkat jártak a magyar zarándokok

Lourdes kisváros a Pireneusok lábánál fekszik. A város ma jelentős zarándokhely, amely azután alakult ki, hogy híre ment: 1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent Szűz Mária. Úgy tartják, hogy a Szűz Mária-jelenés helyszínén, a barlangból kifolyó forrásvíz gyógyító hatású. Szűz Mária lourdes-i jelenése, február 11-e ma a betegek világnapja.

A zarándoklatban a szokásosnál nagyobb visszhangja lesz az ukrán küldöttség megjelenésének – teszi hozzá a lap –, de minden más ország résztvevőnek is egy olyan időszakban, amikor Európa kapujában háború dúl. A ladepeche.fr úgy tudja, 17 fős ukrán delegáció vesz részt az eseményen, köztük a védelmi minisztérium képviselője, valamint a harcok áldozataiként elhunyt gyermekeket gyászoló édesanyák is.

A 62. Nemzetközi Katonai Zarándoklat második napján keresztúti szertartás, magyar nyelvű szentmise, eucharisztikus körmenet, valamint fáklyás Mária-körmenet várta a magyar és külföldi zarándokokat. A körmeneten részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek is – számol be a magyar részvételről a honvedelem.hu.

A magyar zarándokok a lourdes-i Rózsafüzér Bazilika mellett katonai tiszteletadással fogadták Sándor Zsolt vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettesét és Habsburg György Magyarország párizsi nagykövetét, majd lejárták a tizennégy stációból álló keresztutat. A közel kétezer méter hosszú úton 115 darab, két méter magas szobor ábrázolja a keresztút 14 állomását. A tizedik stációnál – amit Magyarország adományából készítették el 1912-ben – Sándor Zsolt vezérőrnagy és Habsburg György nagykövet, valamint a zarándokcsoport több tagja mécsesek meggyújtásával emlékezett meg azokról a magyar katonákról, akik külszolgálatuk teljesítése során elhunytak. (Nem ez az egyetlen magyar vonatkozású hely Lourdes-ban: a X. Szent Piusz bazilikát a magyar származású Pierre Vago építész tervezte Pier Luigi Nervi és Eugéne Freyssinet világhírű szerkezettervező mérnökök közreműködésével)

A zarándoklat szombati programján több ezer zarándok követhette a Missziós Keresztet is, amely tavaly, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus gyertyás körmenetén is jelen volt a Hősök terén – értesült a hirado.hu.

Berta Tibor dandártábornok a honvedelem.hu érdeklődésére elmondta: az idei zarándoklat jelmondata – „Az én békémet adom nektek” – Jézus Krisztus utolsó vacsoráján mondott búcsúbeszédében hangzott el.

Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutatott be francia nyelven a X. Szent Piusz Bazilikában a világ minden részéről érkező katonai alakulatok előtt – fotó: Hirado.hu

Erdő Péter: Mit tehet a katona?

Ezt a jelmondatot idézte Erdő Péter esztergom-budapesti érsek is, hozzáfűzve: „Krisztus békéje nem olyan, mint amit a világ szokott adni. Mert a világ sokszor önző hatalmak győzelmét nevezi békének. Krisztus békéje az igazságosságon és a szereteten alapul”.

Erdős felidézte: Európa keleti felében az Egyház elnyomásban vagy akár üldöztetésben élt. Csak Magyarországon és a környező országokban már 12 vértanú püspököt tisztelünk, akiket boldoggá avattak és akik ebben az időben adták életüket a hitért. A missziós kereszt, amiről beszéltem, ezeknek a szenteknek az ereklyéivel most itt van Lourdes-ban. Elhoztuk, hogy a szentek tanúságtétele újra erőforrás legyen a számunkra – emelte ki a magyar bíboros.

De hogyan tudja a keresztény ember ezt a fajta békét hordozni a világban? Hogyan tudja egy katona a békét szolgálni? Itt, Franciaországban Szent Lajos király példát mutatott – folytatta. IX. Lajos 1241-től vette át a hatalmat. Híres jámborságáról, de a keresztes hadjáratoknak köszönhetően Európa-szerte diplomataként és jogászként is hírnevet szerez. Szent Lajos tehát a kiengesztelődés és az igazságosság apostola volt. A mai Európában ezek az erőfeszítések még mindig időszerűek – mutatott rá Erdő.

(Forrás: hirado.hu)

De katonai zarándoklaton vagyunk, azt kérdezzük, mit tehet a katona az igazságos béke érdekében? A 20. századtól kezdve új problémaként jelentkezett a tömegpusztító fegyverek elterjedése. Manapság növekednek azok a kihívások is, amelyek abból adódnak, hogy harcoló szervezetek vagy terroristák élő pajzsként használják a polgári lakosságot – figyelmeztetett az esztergomi érsek, aki kérte „a Boldogságos Szűz Máriát, a betegek gyógyítóját, hogy gyógyítsa meg beteg világunkat”. Erdő ezt a kérést is megfogalmazta: „Eszközölje ki a Mindenható Istennél a világ döntéshozói számára, hogy igazságosságban és szeretetben tudják előmozdítani a béke ügyét!”

Giroud: A béke perspektívájából

A francia fegyveres erők egyházmegyéjének Twitter-fiókján közzétett videójában, mint arról a Le Figaro is beszámol, a világhírű francia támadó, Olivier Giroud támogatásáról biztosította mindazokat, akik részt vesznek az eseményen. “Nagyon örülök, hogy bátoríthatom és támogathatom Önöket ezen a zarándoknapon – fogalmazott a Chelsea labdarúgója.

Message de @_OlivierGiroud_ aux participants du 61ème Pèlerinage Militaire International pic.twitter.com/7bvRsldP6q — Diocèse aux armées françaises (@diocese_armees) May 16, 2019

„Igen szépnek és fontosnak tartom, hogy a béke perspektívájából teremthetünk kapcsolatot a harcosokkal. Erre ma nagyobb szükségünk van, mint valaha” – írta a londoni klub mezét viselő csatár, aki csodálatát is hangsúlyozta.