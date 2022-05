Biden szerint is Ázsiában írják a jövőt

A kétnapos csúcstalálkozó második napján Biden azt mondta: „A világunk történelmének nagy dolgait a következő 50 évben az ASEAN-országokról fogják megírni, valamint a mi (az Egyesült Államok) és az önök közötti kapcsolatról az elkövetkező években és évtizedekben.” Az elnök hozzátette, „Új korszakot indítunk. Egy új korszakot az Egyesült Államok és az ASEAN közötti kapcsolatokban.”

Azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok a Nemzetbiztonsági Tanács egyik vezetőjét, Yohannes Abrahamot jelöli ASEAN-nagykövetnek, és arról is beszélt, hogy országa továbbra is erősíteni fogja a partnerségét a régióval.

Biden csütörtök este egy közös vacsorán, a Fehér Házban üdvözölte a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének vezetőit, és bejelentette, hogy az Egyesült Államok több mint 150 millió dollárt szán új projektekre, amelyek keretében Délkelet-Ázsia infrastruktúráját erősítenék meg.

Külpolitikai szakértők szerint Biden azt akarja elérni, hogy a délkelet-ázsiai vezetők legyenek határozottabbak és „szókimondóbbak” Oroszország Ukrajna elleni inváziójával kapcsolatban. Azonban – az elemzők szerint – a tíz országból álló szövetség számos tagja számára a háború kényes kérdés, ugyanis többen is szorosan kötődnek Moszkvához.

This evening, I welcomed ASEAN leaders to the White House for the first time in history, and reaffirmed the U.S. commitment to Southeast Asia. We discussed the importance of working together to ensure security, prosperity, and respect for human rights for our one billion people. pic.twitter.com/nu6X5Lh2eh

— President Biden (@POTUS) May 13, 2022