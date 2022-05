Az ablakokból ugráltak ki a dolgozók az égő irodaépületből

A rendőrség szombaton őrizetbe vette a biztonsági kamerákat gyártó és értékesítő cég két tulajdonosát – írta a Washington Post.

Az épület nem rendelkezett tűzvédelmi engedéllyel és olyan alapvető biztonsági eszközökkel sem, mint poroltó.

A tűz az épület első emeletén keletkezett péntek este, és gyorsan átterjedt a többi helyiségre, ahol gyúlékony műanyagot is tároltak. A tűzoltóság szerint vagy elektromos zárlat, vagy légkondicionáló berendezés robbanása okozhatta a tüzet. Legalább 50 embert mentettek ki a nagy erőkkel a helyszínre vonuló tűzoltók.

A National Disaster Response Force (NDRF) team is carrying out a search and rescue operation in the four-story building that was gutted in a massive fire on Friday near the #Mundka metro station in New Delhi.

