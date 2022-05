Visszaütött a rendőrség leszerelése: több afroamerikait gyilkolnak meg ma, mint a BLM mozgalommá válása előtt

A Black Lives Matter (A fekete életek számítanak, BLM-) mozgalom által elindított, 2020 nyarán az Egyesült Államokon, majd Nagy-Britannián végigsöprő tüntetési hullám során a fekete közösségek a rendőrségi források megvonását, továbbá a „fehér felsőbbrendűség” felszámolását követelték. Így kívántak javítani az USA-ban élő afroamerikaiak helyzetén.

„Összességében (a fekete) közösségek rosszabbul jártak, mert azzal, hogy (a BLM-mozgalom) túlhangsúlyozta a rendőrség szerepét, rontotta a rendőrök általános megítélését” – idézte Jason Riley-t, a Manhattan Institute kutatóját a Fox News hírportálja.

A szakember hozzátette: „Más szóval, a rendőrök tényleg óvatosabbá válnak. Kevésbé valószínű, hogy kiszállnak az autóikból és kommunikálnak a (helyi) közösségekben élő emberekkel. És ahol a rendőri jelenlét kevésbé proaktív, ott a bűnözők uralják a terepet.”

BLM has left Black Americans worse off since the movement began, experts say https://t.co/lkZpPSSuFo

Jason Riley megjegyezte, hogy a rendőri brutalitás továbbra is létezik, rossz zsaruk még mindig vannak, és hozzátette, hogy neki személy szerint nincs problémája azzal, hogy felhívják a figyelmet a rendőri túlkapásokra. Ugyanakkor kijelentette:

Carol Swain, a Tennessee állambeli Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem egykori politológia- és jogászprofesszora a Fox Newsnak azt mondta, hogy „egy intelligens szakember nehezen tudna olyan területet megnevezni az amerikai társadalomban, ahol a BLM aktivitása a fekete közösség javára vált volna”.

A professzor szerint a feketék kárára elkövetett gyilkosságok számának jelentős emelkedése a rendőrségi források megvonását célzó követelésekre vezethető vissza.

The Minneapolis City Council took $9 million away from their police force. What followed was a 250% increase in gunshot victims, a 59% increase in robbery, and a 22% increase in rape.

And when their plan predictably backfired, they claimed Republicans wanted to defund the police pic.twitter.com/tsfi5c7UG0

— Kayla (@KaylaWeyker) May 9, 2022