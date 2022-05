Több száz millióra perlik saját gyermeküket, amiért nem született unokájuk

Sanjeev és Sadhana Prasad „mentális zaklatás” vádjával indított bírósági pert, a szülők csaknem 650 ezer dollár (kb. 240 millió forint) értékű kártérítést követelnek, ha egy éven belül nem születik unokájuk.

A észak-indiai Uttarakhand államban élő pár elmondása szerint az összes megtakarításukat fiuk, Shrey Sagar felnevelésére fordították, cserébe pedig türelmesen várták, hogy unokájuk szülessen.

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.

They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn’t care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022