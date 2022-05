Szombattól orosz áram nélkül maradnak a finnek

„A RAO Nordic tájékoztatása szerint a villamosenergia-kereskedelem átmenetileg felfüggesztésre kerül a piacon értékesített villamos energia fizetési elfogadásának nehézségei miatt” – áll a Fingrid közleményében. A jelentés hangsúlyozza, hogy a finn villamosenergia-piac nincs veszélyben, a kieső orosz áramot svéd szállítás és a finn termelés növelése fogja kompenzálni.

Az orosz Kommerszant által közöltek szerint az Inter RAO adatai alapján 2021-ben az orosz villamosenergia-export 21,77 milliárd kWh-t tett ki, a legtöbbet az elmúlt tíz évben.

Russia stops its export of electricity to Finland next night. That is not expected to cause big problems. https://t.co/eWeAJ1ttYs

— Harri Hirvensarvi (@hirvensarvi) May 13, 2022