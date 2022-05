Kim Dzsongun szerint két hét alatt legyőzik koronavírust Észak-Koreában

Maszkban érkezett a Koreai Munkapárt központi bizottságának ülésére az észak-koreai vezető. Ez a megjelenés jelképes üzenetet is hordozott, Kim Dzsongunt ugyanis az észak-koreai tévénézők még sohasem láthatták maszkban. Most viszont így mindenki értésére adta, hogy az országban komoly a helyzet, mert kitört a járvány.

Phenjanban a hét végén olyanokat vizsgáltak meg, akik lázasak voltak, illetve más, a koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket mutattak. Kiderült róluk, hogy a koronavírus omikron változatától betegedtek meg, de a jelentés pontos részleteket nem közölt arról, hogy hányan és hol fertőződtek meg, és arról sem lehet semmit tudni, hogy az ország más részein mi a helyzet.

A kormányzó párt központi bizottsága minden esetre úgy döntött, elrendeli a legmagasabb járványügyi vészhelyzeti szintet. Ez azt jelenti, hogy két hétre leáll az ország, és azt remélik, hogy így megfékezik a vírus terjedését.

North Korea officially confirmed its first COVID outbreak and ordered a national lockdown, with state media reporting a sub-variant of the highly transmissible Omicron virus detected in the city of Pyongyang https://t.co/VSL5w31OKW pic.twitter.com/5gFAWPZfzd

