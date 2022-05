Gázmegosztás – Dollármilliókat zsebel be Ukrajna

Alig két héttel azután, hogy Oroszország leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló gázszállításokat, a további felfüggesztések következményei megrázhatják a piacokat, és tovább növelhetik az amúgy is magas energiaárakat – írja a Le Figaro, ismertetve a Moszkva és Kijev közötti, továbbra is működő gázszállítások körülményeit.

Az, hogy Ukrajna szerdán hirtelen megszakította a területén áthaladó orosz földgáz egy részének szállítását, emlékeztetett arra, hogy Európa energiaellátása továbbra is mennyire sebezhető. De azt is, hogy a háború ellenére Oroszország és Ukrajna az energiaelosztó hálózatok földrajzi elhelyezkedése révén továbbra is kapcsolatban áll egymással, és még a konfliktus közepette is kénytelenek minimálisan együttműködni – írja a Le Figaro május 13-i lapszáma.

Megcsapolták a vezetéket Luhanszkban?

Az ukrán gázvezetékeket kezelő GTSOU (ukrán gázszállító rendszerüzemeltető) bejelentése, miszerint megszakítja a kelet-ukrajnai gázszállítás egyik fő belépési pontján keresztül történő tranzitot, meglepetésként érte az európaiakat, és a gázárak gyors emelkedését okozta.

„Ezt a döntést vis maior miatt kellett meghoznunk”

– magyarázza a lapnak Szerhij Makogon, a cég igazgatója. „Felfedeztük, hogy illegális gázcsapolás folyik a vezetéken a jelenleg az oroszok által megszállt Luhanszk régióban. Nem férünk hozzá ezekhez a területekhez, és nem vagyunk képesek ezt orvosolni, ami arra kényszerített bennünket, hogy felfüggesszük a gázszállítást” – indokolja Makogon.

Ukraine’s natural gas grid said Russian flows to Europe via a key entry point will stop from Wednesday, a move that has the potential to reduce supplies https://t.co/MqUliJxnp1 — Bloomberg (@business) May 10, 2022



„Szeretném hangsúlyozni, hogy nem Ukrajna döntött a gázszállítás megszakításáról. A felelősség teljes egészében a Gazpromot és Oroszországot terheli, amelynek megszálló erői ellenőrzik a szóban forgó területet. Ezek az erők beavatkoztak néhány kompresszorállomás működésébe Ukrajna területén, ami veszélyezteti a tranzit folytatását” – mondta szerdán Jurij Vitrenko, az ukrán nemzeti gázszolgáltató, a Naftogaz vezetője.

Gyors átállás

Ha nem tudjuk irányítani ezeket az állomásokat vagy a számítógépes rendszereket, akkor nem lehetünk felelősek a hálózat működéséért a megszállt területen – védekeznek az ukránok.

A szohranivkai tranzitpont, ahol a gázszállítás felfüggesztésre került, napi 32 millió köbmétert kezel, ami az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gáz mintegy harmadát, és az EU teljes gázfogyasztásának 3 százalékát teszi ki. Néhány órával később Ukrajna úgy kompenzálta ennek az útvonalnak a felfüggesztését, hogy növelte az orosz gázáramlást a vezeték egy másik, ukrán ellenőrzés alatt álló szakaszán, Szudzsánál, ami részben kompenzálta a leállást.

Ez a gyors átirányítás bizonyította az ukrán energiahálózat rugalmasságát. Az incidens azonban arra is rávilágít,

mennyire összetett és egyedi egy olyan rendszer, amelyben Oroszország a háború közepette továbbra is ukrán vezetékeken keresztül exportálja gázának nagy részét legnagyobb fogyasztója, az Európai Unió felé

– írja a francia konzervatív lap.

Dollármilliókat zsebel be Ukrajna

Európa továbbra is jelentős összegeket fizet Oroszországnak naponta a gázszállításokért, Ukrajna pedig dollármilliókat zsebel be Moszkvától tranzitdíjak formájában. „Az év eleje óta Oroszország már 40 milliárd dollárnyi gáz-, olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-bevételt szedett be az EU-tól, amely tehát közvetve Oroszország ukrajnai invázióját finanszírozza” – mondja Makogon.

A területén keresztül történő tranzit azonban Ukrajna számára is előnyös és az energetikai infrastruktúrájának bizonyos fokú védelmét is biztosítja.

Gázhálózatunk jellemzője, hogy a hazai piacon történő elosztásra és nemzetközi tranzitra egyaránt használják – magyarázza Makogon. Ez az egyik oka annak, hogy az oroszok a vezetéket nem támadták meg. Kisebb kárt szenvedett csak a vezetékrendsze.

«30% du gaz russe vendu aux Européens passe par l’Ukraine. Les gazoducs n’ont jamais été fermés. 30% du gaz russe consommé par l’Europe finance l’effort de guerre russe et le budget ukrainien», Vincent Hervouët dans #Punchline. pic.twitter.com/YImBPqYQfJ — CNEWS (@CNEWS) March 30, 2022

Elmentek a falig

„Nem akarják elpusztítani, mert

továbbra is szállítjuk a gázukat Európába. Számunkra ez egyfajta extra biztosíték arra, hogy a hálózatunk működőképes marad,

és hogy továbbra is képesek leszünk a lakosság gázellátását biztosítani” – érzékeltette a GTSOU igazgatója a probléma összetettségét.

A közelmúltbeli leállás azonban azt jelzi, hogy ez a rendszer elérheti a határait. Alig két héttel azután, hogy Oroszország leállította a Lengyelországba és Bulgáriába irányuló gázszállításokat, a további felfüggesztések következményei megrázhatják a piacokat, és tovább növelhetik az amúgy is magas energiaárakat. Az EU próbálja csökkenteni az orosz gázfogyasztását, és 2027-ig teljesen megszakítani a függőségét, de most éppen tapasztalja meg, hogy milyen nehéz e nélkül az energiaforrás nélkül boldogulni – írja a lap.

A címlapfotó illusztráció.