Berobbant Észak-Koreában a Covid-járvány, már Kim Dzsongun is maszkban mutatkozott

Hivatalosan már hat halottja van Észak-Koreában a koronavírus-járványnak, az áldozatok közül egynél ki is mutatták az omikron variánst. Az országban berobbant a járvány, az állami média beszámolója szerint 350 ezerre tehető a fertőzöttek száma, csütörtökön egyetlen nap alatt 18 ezer új beteget regisztráltak. A 25 milliós országban eddig senkit nem oltottak be – közölte az M1 Híradó.

Berobbant a járvány Észak-Koreában, több mint 350 ezer fertőzött lehet

Kim Dzsongun észak-koreai elnök és kísérete is maszkban érkezett a koronavírus elleni operatív tanács ülésére. A phenjani állami televízió erről részletesen beszámolt, ugyanúgy, mint a csütörtöki bejelentésről, amikor először ismerték el, hogy Észak-Koreában megjelent a koronavírus.

A legmagasabb vészhelyzeti szintet rendelték el

Az országban elrendelték a legmagasabb járványügyi vészhelyzeti szintet, amiről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy bizonyos térségekben, városokban a fertőzés mértékétől függően teljes lezárást vezetnek be, illetve korlátozzák a gyülekezést a munkahelyeken.

Csütörtökön Kim Dzsongun a Koreai Munkapárt központi bizottságának ülésén váratlan válságnak nevezte, hogy a koronavírus elterjedt az országban. Egyben felszólította a központi bizottság tagjait hogy birkózzanak meg a helyzettel.

Egy nap alatt 18 ezer embernél jelentkeztek tünetek

Észak-Koreában hivatalosan hat lázas beteg vesztette életét, közülük egynél mutatták ki, hogy omikron vírussal fertőződött meg. A phenjani híradások szerint 187 ezer ugyancsak lázas embert sikerült teljesen elszigetelni és kezelni. Az országban csütörtökön egyetlen nap alatt 18 ezer embernél jelentkeztek a koronavírus fertőzésre jellemző tünetek.

Észak-Korea eddigi stratégiája az volt, hogy egyszerűen nem engedi be a vírust az országba. 2020 januárjában ezért a világon elsőként lezárta a határait. Ezzel azonban azt is ellehetetlenítette, hogy alapvető árucikkek az országba jussanak, emiatt tovább romlott a gazdasági helyzet, és a szokottnál is súlyosabb élelmiszerhiány alakult ki. Miután a vírus mégis bejutott Észak-Koreába, most az ország vezetése a terjedést igyekszik mindenáron megfékezni.

Senkit sem oltottak be Észak-Koreában

Eközben szakértők azt állítják az ország hiányos egészségügyi rendszere nehezen tudna megbirkózni egy nagyobb járvánnyal. Ráadásul Észak-Korea 25 millió lakosa közül eddig senkit sem oltottak be, és kevés a rendelkezésre álló teszt is. Phenjan mindeddig elutasította a WHO, Kína, Oroszország és Dél-Korea segítségét is. Az orosz elnöki szóvivő eközben bejelentette, ha kérés érkezne Phenjanból, készek lennének együttműködni.

„Az észak-koreai elvtársak jól ismerik a különféle vakcináinkat. Tisztában vannak a koronavírus elleni küzdelem terén szerzett széleskörű tapasztalatainkkal és az egészségügyi rendszer mozgósításával kapcsolatos tapasztalatainkkal. Ha Phenjanból kérés érkezik, arra azonnal reagálni tudunk” – mondta Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

Észak-Korea néhány órával azután, hogy megerősítette a vírus megjelenését az országban, újabb rakétakísérletet hajtott végre. Egyes megfigyelők szerint ez nem lehetett véletlen, Phenjan annak érdekében, hogy elterelje az emberek figyelmét és félelmét a vírusról, folytatja a rakétakísérleteket, azt sugallva, hogy az országban minden rendben van.