Az ukránok szerint az év végére megnyerik a háborút

Kirilo Budanov vezérőrnagy a Sky News brit hírtelevíziónak adott, péntek este sugárzott interjúban úgy fogalmazott: a fordulópont augusztus második felében lesz, és az aktív harci cselekmények zöme az idén véget ér.

Budanov tábornok szerint a háború azzal az eredménnyel zárul, hogy Ukrajna visszaszerzi az ellenőrzést határai felett, és az összes elvesztett területen helyreáll az ukrán fennhatóság, beleértve a Krímet és a Donyeck-medencét.

Hozzátette: ez nem lesz könnyű, de „abszolút bizonyos”, hogy a háború Ukrajna győzelmével végződik.

“Victory for Ukraine will absolutely come”.

Ukraine’s head of military intelligence, Maj Gen Kyrylo Budanov, tells Sky’s @DominicWaghorn that his country will win the war over Russia by the end of the year.

— Sky News (@SkyNews) May 13, 2022