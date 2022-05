A főzőműsor nyertese agyonverte 3 éves nevelt lányát – Megvan az ítélet!

Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a 30 éves Robinsont és 35 éves férjét, Jerry Austin Robinsont hároméves nevelt lányuk, Victoria Tori Rose Smith halála miatt tartóztatták le. A nyomozás során kiderült, hogy a kislány tompa tárgy okozta sérülések következtében vesztette életét. Az ügyészek szerint a házaspár 2021. január 13-án verte halálra a gyereket.

Ariel: “We had a good relationship.” “She was my mini-me” when asked about Tori. When asked about her husband’s statement to police: “He was lying.” @foxcarolinanews pic.twitter.com/WEiTRqdX4d

— Myra Ruiz (@MyraRuizNews) May 12, 2022