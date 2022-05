48 perc – Ukrajna újjáépítésére venne fel közös hitelt Brüsszel

Az intermarium, lengyelül Międzymorze terve egy széles közép-európai összefogás, egyfajta birodalom terve volt az I. világháború után.

Az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorának, a 48 perc: Házigazda Lánczi Tamás műsor aktuális vendégei Bayer Zsolt író, publicista és Fodor Gábor Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója volt. Lánczi Tamás vitaindító kérdése a napokban felmerült, brutális összegű, 15 milliárd dolláros hitelre irányult, amelyet az Európai Unió venne fel, az európai államok kezességvállalása mellett az ukrán államadósság kezelésére.

Nem új dolog hitelfelvételre kényszeríteni az Európai Uniót, több ilyen terv volt már

Bayer Zsolt a közelmúlt eseményeit felelevenítve elmondta, hogy körülbelül tíz éve jelent meg Soros György tanulmánya arról, hogy az Európai Uniónak egyfajta örökhitelt kellene felvennie, aminek kamatait gyakorlatilag mindaddig fizetni kellene, amíg a Föld fennáll. Akkor ez az ötlet egy idő után eltűnt, füstbe ment terv lett belőle. De, nem sokkal később jött a következő ötlet, miszerint az EU a migránsok ellátására vegyen fel hitelt – szerencsére ez se történt meg, de, ami addig nem sikerült, a Covid-járványnál már igen, a hitelt egyfajta újjáépítési alap létrehozására vették fel, amire a tagállamok együtt vállalták a fizetési garanciát – más kérdés, hogy az ebből ránk eső részt épp nem adják oda, kreált jogállamisági kérdésekre hivatkozva.

Fodor Gábor a tervezett hitelfelvétellel kapcsolatban úgy fogalmazott, jogos a pesszimizmus, mert ez a terv komoly veszély, felelős módon gondolkodva az EU nem indulhat el a hitelfelvétel útján , különösen nem ilyen céllal. Hozzátette, hogy véleménye szerint nem hitellel kell segíteni az ukránoknak, az azonban nem kérdés, hogy segíteni kell nekik.

Szlovákia lemondott a légtérvédelemről

Lánczi Tamás következő pontként egy igen érdekes problémakört vetett fel, Szlovákia kérdését, akiket felkértek, hogy adják át egyetlen létező légvédelmi rendszerüket Ukrajnának, amit meg is tettek, az oroszok pedig szinte azonnal le is bombázták. Azaz, jelen pillanatban a szlovák légtér nyitott, nincs saját légvédelmük, kérdés tehát, ha és amennyiben igaz lenne, hogy az oroszok valóban erre a térségre is rá akarnak támadni, akkor például Szlovákia erősebb vagy gyengébb lett-e, mint két hónapja volt.

Fodor Gábor ehhez annyit tett hozzá, hogy szerinte a valóság azt mutatta meg, hiába a szerződések, mint például a budapesti, vagy a minszki megállapodás, az oroszok képesek mindent felrúgni, ha úgy hozza érdekük, ezt tanuljuk most éppen. Hozzátette, Ukrajnát támogatni kell, azonban nem szabad hitelt felvenni.

Bayer Zsolt emlékeztetett a maastrichti kritériumokra, amelyek szerint 3 százalékos államháztartási hiány és 60 százalékos GDP-arányos hiány megengedett, de elég Olaszország példáját hozni ezek be nem tartására. Hozzátette, az unió nem vehet fel nyakló nélkül hiteleket, emlékeztetett Görögország csődjére: kaptak pénzt, cserébe mindent elvettek tőlük. Példaként hozta fel a rendkívül fontos pireuszi kikötőt, ami viszont már nem a görögöké. Ukrajnával kapcsolatban úgy fogalmazott, „nem jóemberkedni akarnak itt, az egyértelmű, mert Ukrajnában van például a legjobb minőségű, hatalmas területű termőföld. Kétségtelenül erre koncentrálnak, a segítség ára pedig az ukrán termőföld elvétele lesz”.

Intermarium – felmelegítik Pilsudski marsal százéves tervét?

Lánczi Tamás az ukrán válsággal kapcsolatban felhozta Andrew A. Michta amerikai politológus publikációját, amely szerint Európa vezető hatalmai, Németország és Franciaország ügyetlenkednek, az Egyesült Államok pedig az ukrán térséget erősíti. Felmerült az, hogy egyfajta közép-európai birodalmat akarnak létrehozni, az ukránok bevonásával. Ez voltaképp egyébként Pilsudski lengyel marsall I. világháború utáni terve, a Międzymorze, vagy latinul intermarium, azaz tengerek közötti terület (birodalom). A lényege, hogy a volt lengyel királyság és a litván nagyfejedelemség örökségét a balti országokkal, Magyarországgal, az akkori Csehszlovákiával, Jugoszláv Királysággal és Romániával kiegészítve egy erős térség jöjjön létre. Michta publikációja nagyrészt erre támaszkodik.