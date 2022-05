Történelmi lépésre készülhet csütörtökön Finnország

Finnország csütörtökön jelenthet be csatlakozási kérelmét a NATO-hoz.

Az orosz–ukrán háború kirobbanása után Finnország és Svédország is meglebegtette annak lehetőségét, hogy csatlakoznának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO). A brit The Guardian beszámolója szerint Finnország csütörtökre várható bejelentését hamarosan Svédország is követi. A lépést azzal indokolják, hogy az orosz–ukrán háború miatt az európai biztonság átalakult, és a NATO-nak is alkalmazkodnia kell az új helyzethez.

A Reutersnek nyilatkozó diplomaták és tisztviselők szerint Finnország és Svédország gyorsan elérheti a NATO-tagságot, ezzel pedig lehetővé teszik, hogy az észak-atlanti szövetség csapatai fokozottan jelen lehessenek az észak-európai régióban, már a ratifikációs folyamat idején is.

A tágabb északi régióban Norvégia, Dánia és a három balti állam már NATO -tag, Finnország és Svédország felvétele pedig valószínűleg feldühítené Moszkvát. Az orosz fél szerint a szervezet bővítése közvetlen veszélyt jelent saját biztonságára nézve.

Emlékezetes, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-i, a Győzelem Napján megtartott ünnepségen elmondott beszédében is azzal indokolta az ukrajnai „különleges katonai műveletet”, hogy saját biztonságát garantálja.

A finn és a svéd javaslatok megszületésekor is az orosz elnök hangsúlyozta, hogy

ha a két északi ország csatlakozik a katonai tömbhöz, annak „súlyos katonai és politikai következményei” lesznek.

Sauli Niinisto finn elnök arra a kérdésre, miszerint ezek a lépések provokálhatják Oroszországot, azzal felelt, hogy Putyin a hibás a háborúért.

