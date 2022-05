Robbanás történt egy vegyi üzemben, többen megsérültek

A rendőrség arra kérte a helyi lakosságot, hogy csukják be az ablakokat, és ne menjenek a szabadba. A gyár fölött sűrű füst gomolyog, a robbanás oka még tisztázatlan.

A tűzoltók és a mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

V Zdravstvenem domu Kočevje so za N1 povedali, da so na terenu vse razpoložljive urgentne ekipe in helikopter.https://t.co/23Hm92cGch

— N1 Slovenija (@n1slovenija) May 12, 2022