Robbanás a vegyi üzemben: kéréssel fordultak a lakossághoz

Robbanás történt csütörtökön reggel a dél-szlovéniai Kocevje város Melamin nevű vegyi üzemében, tíz ember megsérült, egy pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett – hangzott el az M1 Híradójában. A tűzoltók és a mentőegységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A szlovén rendőrség arra kérte a helyi lakosságot, hogy csukja be az ablakokat és ne menjen a szabadba. A balesetről Lendváról, Szlovéniából Magyar Lovric Mirjána tudósított.

Robbanás egy szlovén vegyi üzemben

„A robbanás helyi beszámolók szerint olyan erős volt, hogy a közeli épületek lakói is érezték. Nagy valószínűséggel veszélyes anyagok is kerültek a levegőbe. A Melamin gyár a környezetvédelmi jogszabályok szerint a környezetre nézve a nagyobb kockázatot jelentő vegyi üzemek közé tartozik. Ahogy azt a neve is elárulja, a gyártásban nitrogéntartalmú melamin nevű vegyületet használ, ezt elsősorban a műanyagipartban alkalmazzák” – közölte Magyar Lovric Mirjána.

A tudósító elmondta, hogy a robbanás utáni tüzet a helyszínre vonuló tűzoltóknak sikerült eloltaniuk, és meggátolták a veszélyes vegyi anyagok további kifolyását az üzemből.

A város felett azonban még mindig sűrű füst gomolyog, ezért a rendőrség továbbra is arra kéri a helyi lakosságot, hogy csukja be az ablakokat és ne menjen ki a szabadba, illetve tartsa be a mentőcsapatok, ill. a polgári védelem, és a katasztrófavédelem utasításait. Azok pedig akik belélegezték a füstöt, azok azonnal konzultáljanak orvosukkal.

„A katasztrófavédelmi központ információi szerint a robbanásnak már több mint húsz sérültje van, négyen közülük súlyos égési sérüléseket szenvedtek, két súlyos sérültet mentőhelikopter, a többi sérültet pedig mentőkocsiik szállították a ljubjanai klinikai központba, amely időközben elindított egy tömegbalesetek kezeléséhez szükséges protokollt is. A sérültek száma még növekedhet, hiszen négy alkalmazottról nincs információ. Jelenlgeg azt sem tudják, hogy a robbanás pillanatában ők a gyárban tartózkodtak-e vagy sem” – fogalmazott a tudósító.

Vladimir Prebilic, Kocevje önkormányzatának polgármestere az N1 szlovén kereskedelmi televíziónak úgy nyilatkozott, hogy rendkívüli helyzet állt elő, és jelenlenleg tanácskozik a válságstáb.