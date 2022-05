Már a gázembargót is megpendítették a németek – Jóval drágábban, sokkal kevesebb gázt használhatna a lakosság

A napokban is komoly egyeztetések zajlanak az Európai Bizottság által javasolt olajembargóról – melyet a magyar kormány határozottan ellenez –, de a német gazdasági miniszter máris az orosz gáztól való függetlenedésről beszél. Igaz, ehhez a lakosságnak komoly áldozatot kéne hoznia: jóval kevesebb gáz, jóval drágábban – ez a gázembargó ára.

A zöldpárti Robert Habeck, német gazdasági miniszter a WirtschaftsWoche német gazdasági lapnak adott interjújában úgy fogalmazott, „ha az évfordulóra teljes tárolókapacitással rendelkezünk, ha az általunk bérelt négy úszó LNG-tankhajóból kettő már csatlakozik a hálózathoz, és ha jelentős energiamegtakarítást érünk el, akkor bizonyos mértékig átvészelhetjük a telet abban az esetben, ha az orosz gázszállítások megszűnnek”.

Habeck: Megtakarítással és hatékonysággal Putyin ellen

A gazdasági miniszter külön hangsúlyozta az energiával való takarékoskodás fontosságát: „a kevesebb gázfogyasztás mindennek a lényege. Ha a következő két évben képesek vagyunk tíz százalékos megtakarításra az iparban és a magánháztartásokban, akkor ez lehetővé teszi, hogy ne kerüljünk vészhelyzetbe. Mindenki csatlakozzon. A nagyobb hatékonyság alapvető eszköz Putyin ellen”.

A der Spiegel szemlézte Habeck interjúját, aki kiemelte, hogy a Németország számára megrendelt négy cseppfolyósított földgáz (LNG) hajó közül kettő már most az orosz földgázimport közel negyedét helyettesíti, ennek ellenére figyelmeztetett a gazdasági kockázatokra is,

„még ezen feltételek teljesülése mellett is a gázárak minden bizonnyal nagyon magasak lennének, és a tárolók a tél végére kiürülnének”.

A német szövetségi kormány a tervek szerint négy úszó LNG-terminált állít üzembe. Ezek alkalmas helyen lehorgonyzott különleges tartályhajók, amelyek fogadják az Északi-tengeren, ugyancsak tartályhajókon érkező LNG-szállítmányokat, az anyagot ismét gázneművé alakítják és betáplálják a szárazföldi vezetékrendszerbe.

A berlini vezetés energetikai vállalatokkal együttműködve hajtja végre a fejlesztést. Az úszó terminálokat bérbe veszik. Sajtóértesülések szerint

egy ilyen hajó – úgynevezett úszó tároló és visszagázosító szerelvény (floating storage and regasification unit – FSRU) – bérleti díja napi 200 ezer euró (76 millió forint).

Az első kettő Wilhelmshavennél és Brunsbüttelnél áll majd, a tervek szerint az év végéig állítják üzembe őket. A másik kettő helyét még nem jelölték ki.

Még ambiciózusabb célokat tűz ki az Európai Bizottság

Időközben az Európai Unió is dolgozik az orosz energiától való függetlenedést célzó terveken, az Európai Bizottság elemzései szerint a következő öt évben további 195 milliárd eurós befektetésre van szükség. A bizottság várhatóan a jövő hét közepén mutatja be ezt részletező tervét, amely ambiciózusabb célokat kíván kitűzni a megújuló energiák bővítésére és az energiatakarékosságra vonatkozóan, hogy hosszú távon kikerüljenek a fosszilis tüzelőanyagok az energiamixből – számol be a dpa hírügynökség.

A stratégia célja, hogy az energetikai átállás előrehaladásával gyors ütemben csökkentse az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. 2030-ra az EU energiaszükségletének 45 százalékát kell megújuló forrásokból előállítani a korábban tervezett 40 százalék helyett. A naperőművek száma 2028-ra több mint kétszeresére emelkedne, valamint a bizottság számít az éghajlatbarát hidrogénre is, amelyet például zöldáramból állítanának elő.

Ugyanakkor azt is javasolják, hogy az évtized végére legalább 13 százalékkal csökkentsék az energiafogyasztást a korábban tervezett kilenc százalék helyett.

A német CSU-képviselő választ vár egy igen komoly kérdésre

Markus Ferber német keresztényszocialista (CSU) európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, „a jelenlegi helyzetből le kell vonni a tanulságot: soha többé nem szabad ennyire egyetlen beszállítótól függővé tenni magunkat. Az Európai Bizottságnak azonban nemcsak hosszú távú stratégiákat kell kidolgoznia a diverzifikációra,

hanem nagyon konkrétan meg kell mondania azt is, hogyan fogjuk átvészelni a következő telet”.

Mint ismert a magyar kormány álláspontja határozott: semmi sem veszélyeztetheti Magyarország energiaellátását, a háború árát nem fizetethetik meg a magyar emberekkel. Szakértők szerint az Európai Bizottság által szorgalmazott olajembargó csak a kezdet lehet, ha elfogadják a tagállamok, a következő lépés már érintheti az európai gázellátást is és erre is embargót vetnének ki – erre a fenti interjú is jó példa.