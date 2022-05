Felszálláskor kigyulladt egy utasszállító repülőgép Kínában

A Tibet Airlines Lhászába, a Tibeti Autonóm Terület székhelyére induló repülőgépe letévedt a kifutópályáról, miközben felszálláshoz készülődött. A balesetről közzétett képen az látható, hogy a gép a kifutópályán keresztben áll, és az egyik oldalából lángok és sűrű, fekete füst száll fel. A Hszinhua meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a balesetnek vannak sérültjei.

Airbus A319-200 B-6425/TV9833

High-speed RTO during taking off from CKG. Overshot the runway.

No casualties reported.#Tibet #airlines #China #B6425 #TV9833 pic.twitter.com/qiWK35hWUj

— 𝑱𝑬𝑻 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@jetvvv) May 12, 2022