Egymást vádolja Izrael és a palesztinok a lelőtt újságíró ügyében

A Palesztin Nemzeti Hatóság Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős vezető tisztviselője, Huszein as-Sejk, csütörtök reggel bejelentette, hogy nem hajlandók átadni izraeli ballisztikai vizsgálatra a szerdán, Ciszjordánia északi részén, Dzseninben agyonlőtt, 51 éves Sirín Abu Akla testéből eltávolított lövedéket.

Sejk közölte, hogy a halál körülményeinek kivizsgálását a palesztin hatóság önállóan fogja lefolytatni, majd az eredményt minden érintett féllel, köztük az Egyesült Államokkal is közölni fogják.

Sejk azt állította, hogy noha jelenleg nincs olyan igazságügyi orvosszakértői megállapítás, amely szerint az izraeli hadsereg lőtt volna Abu Aklára, minden jel arra utal, hogy izraeli lövedék ölte meg.

A palesztinok nem hajlandók közös vizsgálatra a szerdán lelőtt újságírónő ügyében – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja a ynet csütörtökön.

Shereen Abu Akla was murdered this morning in cold blood while she was on duty in Jenin to prove that no matter what you do, Israel would end your life.#Act4Palestine#ShireenAbuAkleh #شيرين_أبوعاقلة pic.twitter.com/RP4d8MSNIv

— Alaa Ashraf (@AlaaQwaider7) May 11, 2022