Bizarr dolgot tett egy férfi a buszon, áldozata csak a tükörben vette észre

A huszonéves brit nő hónapok óta retteg a buszozástól a bizarr eset miatt. Jessie Thomas szorong és pánikrohamai vannak azóta, hogy egy férfi leült mögötte a buszon, és egy nagy tincset levágott a hajából. A lány csak órákkal a különös eset után vette észre, hogy mi történt.

Jessie Thomas február 12-én Middlesbrough-ba utazott. Miután felszállt a buszra, feltűnt a lánynak, hogy egy férfi, aki három sorral mögötte foglalt helyet, egyszer csak mögé ült. Thomas furcsállta a dolgot, mert szinte üres volt a busz, de nem akart paranoiásnak tűnni, ezért nem tett semmit.

A történet azonban itt nem ért véget, ugyanis amikor a lány leszállt a buszról, a férfi követte, ám amikor Thomas hátrafordult és ránézett, a férfi elsietett.

Ezután Thomas bement a munkahelyére, munkába állt. „Azt gondoltam, tudod mit, ez csak egy hátborzongató fickó, vége és kész” – mondta a Daily Recordnak adott interjúban.

Csak később, amikor hazaért, vette észre, hogy levágtak a hajából. Először nem értette, mi történhetett, aztán rájött, hogy a buszon vághatta le az a férfi, aki beült mögé. „Amikor a buszon ültem, olyan hangot hallottam, mintha tépőzárat nyitnának ki. Utólag jöttem rá, hogy az egy olló volt. Egyszer csak a vállam fölé tolta a hajamat, és éreztem valamit, de nem tudtam rájönni, hogy mit. Most már tudom” – mondta.

A huszonéves lány, mivel fodrászszalonban is dolgozik, tudja, hogy egy hajhosszabbítás nagyjából 70 fontba (31 ezer forint) kerül, de ezzel nem is akart foglalkozni. Az viselte meg, amin keresztülment. A történtek óta szorong, többször is volt pánikrohama, amikor buszra kellett szállnia.

Az ügyben nyomozó clevelandi (North Yorkshire) rendőrség tájékoztatása szerint egy 24 éves férfit állítottak elő gyanúsítottként, de további információt nem közölt.