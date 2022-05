Agyonverte nevelt lányát a főzőműsor versenyzője

Az Amerika legrosszabb szakácsai című műsor 20. évadjának győztese volt Ariel Robinson, aki 25 ezer dollárt nyert. A Robinsont bemutató epizódokat a gyilkosság után letörölték az archívumukból.

A New York Post arról írt, hogy Ariel Robinson tárgyalása a héten kezdődött és a tárgyalás harmadik napján Robinson jelezte a tárgyalást vezető bírónőnek, hogy ő maga is a tanúskodni szeretne.

A 30 éves Robinsont és 35 éves férjét, Jerry Austin Robinsont hároméves nevelt lányuk, Victoria Tori Rose Smith halála miatt tartóztatták le. Austin a múlt hónapban bűnösnek vallotta magát, így gyermekgyilkosságban való bűnrészességért ítéli majd el a bíróság.

A nyomozás során kiderült, hogy a kislány tompa tárgy okozta sérülések következtében halt meg. Az ügyészek szerint a házaspár 2021. január 14-én halálra verte a gyereket. Michael Ward Greenville megyei igazságügyi orvosszakértő vallomásában elmondta, hogy a kisgyermeket olyan erővel ütötték meg, hogy az erek megrepedtek, így a vér összegyűlt az izmokban és a zsírban, ami a halálához vezethetett.

Food Network contestant accused of killing foster kid will take stand https://t.co/OlzhCfRcgf pic.twitter.com/a9MRZERzaP

— New York Post (@nypost) May 12, 2022