Tovább nőtt a szállodai robbanás halálos áldozatainak száma

Korábban legkevesebb 25 halálos áldozatról lehetett tudni.

A gyakorlatilag darabokra szaggatott épület romjai között a kubai hatóságok további áldozatok után kutatnak.

Roberto Enriquez, a kubai hadsereg tulajdonában lévő Gaviota turisztikai vállalat szóvivője kedden közölte, hogy a szakértők előzetes kárfelmérése szerint a belvárosban álló Saratoga patinás luxushotel több mint 80 százaléka szenvedett károkat a robbanásban, amely több tonnás betontömböket vetett a forgalmas környező utcákra és a szomszédos házakra, további komoly károkat okozva ezzel. Enriquez hozzátette, hogy a hatóságok a mentési munkálatok végeztével döntenek az épület további sorsáról.

There was an explosion in the #Cuban capital #Havana, partially destroying the #Saratoga Hotel. pic.twitter.com/YriSV3NI79

— Подразделение Браво (@podrazdelenie) May 6, 2022