Szívrohamot kapott a gyilkos, miközben a holttestet próbálta eltüntetni

Megfojtotta barátnőjét egy dél-karolinai férfi, majd a házuk udvarában próbálta elásni a holttestet, azonban rosszul lett, szívrohamot kapott és meghalt – írta a New York Post.

Man dies of heart attack while burying girlfriend he killed https://t.co/MBc1BGWXfH pic.twitter.com/jExbAvC0Pl

