Scholz: Száz év múlva is érezhetők lesznek a háború következményei Ukrajnában

Száz év múlva is érezhetők lesznek az Oroszország által indított háború következményei Ukrajnában – mondta Olaf Scholz német kancellár szerdán Berlinben.

A kormányfő Alberto Ángel Fernández argentin államfővel tartott megbeszélése után, kettejük tájékoztatóján kiemelte, hogy Oroszország „szörnyű, semmivel sem igazolható támadó háborúja” Ukrajna ellen „hihetetlenül” súlyos következményekkel jár.

Úgy vélekedett, hogy Oroszország már most több katonát veszített, mint az Afganisztán ellen a Szovjetunió idején folytatott háború (1979-1989) alatt, és Ukrajna is komoly veszteségeket szenvedett el. Ugyanakkor Oroszország nemcsak emberéletben tesz kárt, hanem városokat és falvakat pusztít el, és rombolja Ukrajna infrastruktúráját – fogalmazott.

Mint mondta, az orosz bombák „nagyon sokáig” maradnak ukrán földben,

a németek ezt jól tudják, hiszen Németországban még mindig találnak második világháborús bombákat, és gyakoriak a robbanószerkezetek hatástalanítása miatti lezárások.

Ezért „Ukrajnának már most fel kell készülnie arra, hogy száz éven keresztül kell küzdenie ennek a háborúnak a következményeivel” – mondta Olaf Scholz, hozzátéve: németeknek és ukránoknak az ország újjáépítésében is együtt kell majd dolgozniuk. A kancellár arról is szólt, hogy Oroszország támadása Ukrajna ellen egyben „olyan háború, amely az egész világon következményekkel jár”.

Ilyen következmény az energiaárak és az élelmiszerárak emelkedése, és félő, hogy világ élelmezésbiztonságában fontos szerepet betöltő országok, köztük a legnagyobb gabonaexportőrök közé tartozó Ukrajna nem tudja majd biztosítani az ellátást a hagyományos exportpiacain, s ez éhínséghez vezethet – fejtette ki, aláhúzva: mindez azt jelenti, hogy Oroszország támadása Ukrajna ellen „olyan háború, amely mindannyiunkat érint”, ezért megállításához „közös erőfeszítés” szükséges.

Alberto Ángel Fernández kiemelte, hogy az élelmiszerek és a energia drágulása révén egész Latin-Amerika megszenvedi a háború következményeit,

vagyis az ukrajnai háború „globális kérdéssé, a világ problémájává vált”. Elmondta, hogy hazája sok mindent képes nyújtani mindabból, amire a világnak ebben a helyzetben szüksége van.

Argentína nagy élelmiszer-, és energiaexportőr, így például a világ második legnagyobb palagáz-készletével rendelkezik, és a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a hidrogén piacára is be akar lépni szállítóként. Mindez azt jelzi, hogy „nagyszerű lehetőségek” kínálkoznak az argentin-német együttműködésre – fejtette ki Alberto Ángel Fernández.

Kérdésre válaszolva arról is beszámolt, hogy „Latin-Amerika a béke földje”, ahol elutasítják a háborút, így Argentína nem kíván fegyvereket szállítani az orosz támadás ellen védekező ukrán hadseregnek, de „természetesen” készen áll arra, hogy hozzájáruljon a konfliktus tárgyalásos rendezéséhez.