Lelőtték Ciszjordániában az al-Dzsazíra hírtelevízió egyik ismert tudósítóját

A tárca szerint Sirín Abu Aklát Dzseninben lőtték meg, a nőt azonnal kórházba szállították, ahol azonban nem tudták megmenteni az életét.

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben, és nem zárták ki, hogy Abu Aklát palesztin fegyveresek találták el.

BREAKING NEWS: Israeli forces have shot dead Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in Jenin, the occupied West Bank.#Palestine #jenin pic.twitter.com/BH7Gi9l869

— Jerusalem24 (@J24FMPalestine) May 11, 2022