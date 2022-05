Francia „reneszánsz”: élet-halál harc az egyesült baloldallal

A szélsőbal egyetlen gazdasági programja a visszafejlődés – jelentette ki Emmanuel Macron a Párizs környéki Aubervilles-ben tartott kampánybeszédében. Az újraválasztott köztársasági elnök feladta eddigi, finom kívülállást sugárzó arculatát, és mellszélességgel vetette bele magát a június 12-én esedékes parlamenti választások kampányába. A Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen a militáns baloldal hatalomra jutásától óvott.

Macron számára majdhogynem „a lét a tét”:

a törvényhozási voksoláson dől el, hogy fennmarad-e az utóbbi évtizedek francia történelmében mindeddig példátlan, az áprilisi választásokon előállt hatalmi modell.

Nevezetesen, hogy az újrainduló köztársasági elnök nem kényszerül „kohabitációra”, egy vele szemben álló kormánnyal történő „társbérletre”. Pillanatnyilag ugyanis Macron pártja biztosítja a többséget a törvényhozásban.

Az elnök, aki a korábban Köztársaság lendületben (LREM )nevű formációt Újjászületés (Renaissance) néven viszi tovább, a Demokrata Mozgalom (MoDem) és a Horizontok (Horisons) támogatását élvezi; az Együtt (Ensemble) nevű választási mozgalom, mindezeket egyesítve, még új támogatót is tudott magának „fogni” a Köztársaságiak soraiból. Constance Le Grip, aki korábban a konzervatív LR padsoraiban ült, most a macronisták sorait erősíti. „Hű maradok a modern, liberális, szociális és európai jobboldalról vallott meggyőződésemhez” – jelentette ki az „átült” képviselő.

Revansot venne a NUPES

A legkevésbé sem kizárt, hogy csak júniusig marad fent ez a kegyelmi állapot; erőteljes esélyekkel vág neki a választásoknak a szélsőbaloldali, trockista, az elnökválasztás első fordulójában a harmadik helyen végzett Jean-Luc Mélenchon, aki köré szatellitként csoportosulnak a köztársaságielnök-választáson csúnyán leszerepelt baloldali pártok.

Az Új Népi Szociális és Ökológiai Unió (NUPES), mely a hatalom megszerzéséért indul harcba, összetételében kísértetiesen hasonlít a korábban a parlamenti voksolás okán létrejött Egységben Magyarországért szövetségre. A választási szövetség vezető ereje, Mélenchon mozgalma, az Elégedetlen Franciaország (LFI) kifejezetten szélsőséges programmal indult, amely elvileg nem egyeztethető össze az európai parlamentben ücsörgő szocialista, kommunista és zöld politikusok céljaival. A kifejezetten agresszív habitusáról ismert, korábban

a rendőrséggel is fizikai kontaktusba került Mélenchon céljai között szerepel az alkotmányozó gyűlés összehívása a VI. köztársaságba való átmenet érdekében – tehát a jelenlegi alkotmányos berendezkedés, a francia V. köztársaság felszámolása.

Csak a hatalomvágy közös?

Mélenchon zöld lámpát adna a kannabisz korlátlan fogyasztásának, előállításának és értékesítésének; betiltaná a gyártelepeket; minden tartósan üres lakást lefoglaltatna a hajléktalanok elhelyezésére; az egészségügyi kiadások teljes megtérítését követeli, és kiléptetné Franciaországot a NATO-ból. Mindez nem egyeztethető össze a hagyományos baloldali pártok programjával.

Miközben Macron (aki arra is ügyelt, hogy jobb felé is vágjon egyet, kirekesztőnek nevezve a Nemzeti Front és Zemmour köré csoportosuló, konzervatív riválisait) Aubervilles-ben erőteljesen nekiment a különös formációnak, Marine Le Pen, a Nemzeti Front vezetője is felhívta a figyelmet a szélsőbaloldal által jelentett veszélyre.

A „szélsőbaloldal” – idézi a Le Monde Macron beszédét – széthúz, programja zavaros;

még az atomenergiával kapcsolatban sincs egyetértésben.

Ők azok, „akik inkább a kommunitarizmust választották az univerzalizmus helyett”.

Jönnek a ZAD-isták?

Marine Le Pen pedig a francia RTL reggeli műsorának vendégeként kijelentette: Mélenchon „soha nem lesz miniszterelnök, véget kell vetni ennek a mesének! (…) Ha a franciák egy bizonyos része rá szavaz, akkor

a nemzetgyűlést ZAD-dá alakíthatja át: a black block és a burkiniviselés védelmezőjévé, a rendőrség felszámolásával, a börtönök megszüntetésével”.

A Nemzeti Tömörülés elnöke által emlegetett ZAD egy szélsőbaloldali kommuna volt Loire-Atlantique megyében: egy repülőtér építését akadályozták meg az önkényes területfoglalók; később szintén ZAD néven indult meg számos, hasonló szellemű, agresszív területfoglalási mozgalom.

A black block a militáns szélsőbaloldali randalírozók, tüntetők taktikája: fekete ruhát, símaszkot, sálat, napszemüveget, párnázott motoros sisakot vagy más, arcukat elrejtő és egyben védő eszközt viselnek. Ők maguk viszont a legkülönfélébb eszközökkel, vasrudakkal vagy akár gránátokkal támadnak a rendfenntartó alakulatokra. A konzervatív politikus attól óvott, hogy olyan kormányfője legyen Franciaországnak, aki támogatja és védelmezi ezeket a zavaros eszmeiségű, agresszív szélsőbaloldali csoportokat.

Címlapfotó: Zavargások 2022 május 1-jén Párizsban (Forrás: Twitter)