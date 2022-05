Felrobbant az okostelefonja, súlyosan megsérült

Kyomi Kershaw a múlt hétfőn hajnali öt óra környékén füstöt érzett a szobájában, majd amikor kinyitotta a szemét, észrevette, hogy ég az éjjeli szekrénye, a takarója és a párnája. A lány eközben már szörnyű fájdalmat is érzett és azt vette észre, hogy a haja is lángol – írta a Daily Mail.

Azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a kezével, segítségért kiáltott élettársának, és Jon Hibbert azonnal ott termett, majd hívta a tűzoltókat. A párnak végül sikerült megfékeznie a lángokat, de a lánynak súlyosan megégett a keze és a fejbőre.

Kyomi és Jon közben a tűz keletkezésének okát is megfejtették – a lángokat a lány okostelefonja, egy két héttel korábban újonnan vásárolt Samsung Galaxy S22 Ultra okozta. A készülék, amely éjszakára az éjjeli szekrényre volt téve, ismeretlen oknál fogva felrobbant, az olvadó alkatrészektől pedig szép lassan minden lángra kapott.

Kyomit másodfokú égési sérülésekkel szállították kórházba. Rémálmát a Facebookon osztotta meg a nyilvánossággal, később pedig a Samsung elektronikai céggel is felvette a kapcsolatot.

„Szörnyű reggel volt. 4:30-kor ébredtem, a hajam, a szekrény és a párnám lángolt. Kiabáltam Jonnak, hogy jöjjön, amilyen gyorsan csak tud. A tüzet végül 30 percen belül eloltottuk. A telefon, amely még csak nem is volt töltőn, egyszerűen felrobbant. A fejbőröm és a kezem is súlyosan megégett. Bele sem merek gondolni, mi történt volna, ha nem ébredek fel. A Samsungnak sok mindenért meg kell fizetnie” – idézte fel a baleset részleteit Kyomi Kershaw, akit nagyon megrázott az eset.

A lány elküldte a készülékét a Samsungnak, és belső vizsgálatot kért az ügyben, azt a koreai cég szóvivője azonban elutasította.

„A Samsung rendkívül komolyan veszi a vásárlók biztonságát. Rendszeres kapcsolatban álltunk az ügyféllel, és a készülék minőségbiztosítási csapatunk által végzett elemzését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a bejelentett kár külső hőforrás és nem maga a készülék okozta” – közölte a cég.

A 23 éves lány szerint a cég azonban csak hárítani próbálja a felelősséget, azt ugyanis biztosra veszi, hogy semmilyen külső hőforrás nem volt a telefon közelében.

Woman claims exploding Samsung phone set her hair on fire as she slept https://t.co/9g8xHWZ4BB

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 10, 2022