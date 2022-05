Esküvőkről fújta meg a nászajándékokat az enyves kezű rendőr

Letartóztattak egy volt arizonai seriffhelyettest, miután több esküvőre is hívatlanul beállított, és több ezer dollár értékű nászajándékot lopott el – írta a Fox News a chandleri rendőrség közleménye alapján.

An investigation into a male who victimized couples on their wedding day, stealing thousands of dollars, has resulted in an arrest. The Chandler Police Department arrested 54-year-old Landon Earl Rankin on May 4, 2022. pic.twitter.com/uUkBZSpAFp

