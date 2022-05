Beismerte férje meggyilkolását a Hogyan öld meg a férjedet? című könyv írónője

A 71 éves Nancy Crampton Brophy írónő, a Hogyan öld meg a férjedet? című könyv szerzője állítólag 2018. június 2-án megölte férjét. Gyilkossággal vádolták meg, letartóztatták és előzetesbe került, Brophy azonban mindeddig ártatlannak vallotta magát – írta a DailyMail.

A gyilkosság napján egy kamera rögzítette a nőt mindössze fél órával a lövöldözés előtt, amint egy oregoni főzőiskola felé tartott, ahol a férje, Daniel Brophy dolgozott. Az intézményben lövöldözés tört ki, és a férfi a helyszínen életét vesztette.

