Szijjártó: Erősíteni kell a határok védelmét és a terrorellenes felkészülést

Jelentősen erősíteni kell a határok védelmét és a terrorellenes felkészülést Európában, ugyanis az Iszlám Állam terrorszervezet aktivizálódása és a várható élelmiszerhiány nyomán fellépő radikalizáció súlyos fenyegetettséget okozhat – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a spanyolországi Málagában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Terrorizmus Elleni Hivatalának konferenciáján hangsúlyozta, hogy Európa súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe: Ukrajnában háború zajlik és a kontinens déli szomszédságában is számos instabil helyzet alakult ki az elmúlt időszakban.

Márpedig szavai szerint nem szabad hagyni, hogy az ukrajnai események teljesen elvonják a figyelmet a déli szomszédságról. Felszólalásában kiemelte, hogy az ukrajnai háború a terrorellenes küzdelem szempontjából is komoly kihívást jelent, miután

az Iszlám Állam felszólította követőit, hogy a jelenleg máshova irányuló figyelmet kihasználva kövessenek el minél több merényletet Európában.

Mint rámutatott, emellett az is fontos tényező, hogy Oroszország és Ukrajna a világ gabonaexportjának mintegy 15-16 százalékát adja, ami a következő hónapokban jelentősen csökkenni fog.

„Ez élelmiszerellátási problémákat fog okozni a világ főleg azon területein, ahol amúgy is instabil a biztonsági helyzet. Ez további destabilizálódást eredményezhet Afrika és a Közel-Kelet egyes országaiban, ami pedig a szélsőséges ideológiák és a terrorizmus terjedéséhez vezethet” – húzta alá.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy jelentősen erősíteni kell az ENSZ terrorellenes erőfeszítéseit,

ennek hiányában ugyanis Európa súlyos terrorfenyegetettséggel fog szembenézni a közeljövőben.

Ezzel kapcsolatban lényegesnek nevezte, hogy a világszervezet végre valódi pénzügyi forrásokat fordítson erre a célra. Ezután arra is kitért, hogy Európában is jelentősen meg kell erősíteni a terrorellenes felkészülést, ahogy a határok védelmét is.

A miniszter végül úgy vélekedett, hogy változtatni kell a nemzetközi közösség hozzáállásán, és ahelyett, hogy hazájuk elhagyására biztatják a veszélyben lévő embereket, minden erővel a biztonságos helybeli körülmények megteremtésén kell dolgozni, így egyúttal megelőzve az újabb migrációs hullámokat is.

