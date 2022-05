Nem egy, hanem két olajválság fenyeget Németországban

Egy német lap szerint el kell ismerni, a készleteket felhalmozó fogyasztóknak valószínűleg igazuk van abban, hogy szkeptikusan értékelik a jövőt – az utolsó készleteket dolgozzák fel a német olajüzemekben.

Miközben a berlini politikai színtéren azon vitatkoznak, Németország milyen gyorsan tudna boldogulni a szibériai olaj nélkül, egy másik, egészen valódi olajválság már az élelmiszerboltok polcain érzékelhető a mindennapok szintjén – írja a Preussische Allgemeine Zeitung. A német lap megjegyzi, hogy a növényi olajok sok helyen hiánycikké váltak, különösen a napraforgóolaj hiánya érezhető, és ahogyan a lap fogalmaz, a berlini és brüsszeli politikusok csak tovább rontják a helyzetet.

Nem most kezdődött el az étolaj árának emelkedése

A növényi olaj világpiaci árának emelkedése már a koronavírus-járvány idején megkezdődött, okai akkor a megszakadt ellátási láncok, valamint a biodízel-üzemanyagok iránti megnövekedett kereslet volt. Egyes szakértők szerint a vevők okozták a megnövekedett keresletet, mert sokkal több olajat vásároltak, mint amennyire valójában szükségük volt. A német statisztikai hivatal az értékesítés jelentős növekedését regisztrálta,

például az étolaj kiskereskedelmi értékesítése a március 7. és 13. közötti héten több mint kétszerese volt a hat hónappal korábbi, 2021 szeptemberi értéknek.

A hivatal elemzése szerint az ukrajnai háború előtti időszakhoz képest a 11. naptári héten még mindig jelentősen magasabb volt a liszt és az étolaj értékesítése. Az élelmiszer-kiskereskedők például majdnem két és félszer több lisztet (+148%) és majdnem háromnegyedével több étolajat (+73%) adtak el, mint 2021 szeptemberében.

Kapcsolódó tartalom

Ukrajna az Európai Unió legnagyobb napraforgóolaj-beszállítója – erről a der Tagesspiegel írt még áprilisban. 2020-2021-ben összesen mintegy 1,7 millió tonnát importált az Európai Unió, ebből 1,5 millió tonnát Ukrajnából. Németország napraforgóolaj-szükségletének 94 százalékát importból fedezi, és ezt a mennyiséget nehéz lenne pótolni.

A repce lehet a megoldás?

Szakértők szerint a repceolaj jó alternatíva lehet a fogyasztóknak. Az adatok szerint Németországban jelenleg mintegy egymillió hektáron terem repce, az olajsajtoló üzemek által évente feldolgozott kilencmillió tonna repcemagból 2020-ban 3,5 millió tonna származott hazai termesztésből.

Mivel a háború miatt Ukrajnában jelenleg nem művelik a földeket, a szakértők komoly ellátási problémáktól tartanak, ha a behozatal teljesen vagy középtávon leáll. A világpiacon Ukrajna és Oroszország a legnagyobb napraforgó- és repceolaj-exportőrök, a Fekete-tenger környéki régiók adják a világpiaci napraforgóolaj-export mintegy háromnegyedét. Amellett pedig, hogy a harcok, a lezárt kikötők, valamint a hajószállítások horribilis biztosítási díjai miatt a kereskedelem összeomlott, az orosz kormány augusztus végéig exporttilalmat rendelt el a repce- és napraforgómagokra. is. Ráadásul Indonézia, a legnagyobb pálmaolajtermelő, szintén ideiglenes exporttilalmat jelentett be.

Agrárszakértők abban kételkednek, hogy Németország képes lesz napraforgómag-termelését olyan mértékben növelni, hogy az importhiányt jelentős mértékben ellensúlyozni tudja,

mivel a termőterület mindössze 28 000 hektár, amelynek csaknem fele Brandenburgban van. Magyarországon a napraforgó vetésterülete 2021. június elsejei adatok szerint 663 491, a repcéé 261 266 hektár volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Egyre kevesebb a szántó, parlagon kell hagyni a földeket

A Preussische Allgemenine Zeitung kitér arra is, hogy az Európai Bizottság még több parlagon hagyott területet akar – vetésterület helyett. Henrik Wendorff, a Brandenburgi Állami Gazdaszövetség elnöke lehűtötte a reményeket, hogy nagyságrendileg több napraforgó-termesztésére lenne lehetőség. Kiemelte, hogy a vetéshez is és a betakarításhoz is speciális technológiára van szükség, valamint a gazdáknak jó minőségű vetőmagra is szükségük van. Wendorff úgy fogalmazott, „a vetőmagot jelenleg aranypornak nevezik”.

Kapcsolódó tartalom

És, ha mindez még nem lenne elég, nemcsak Brandenburgban, hanem egész Németországban hiányoznak a szántóföldek a termelés bővítéséhez. Nem csak építkezések miatt csökken évről évre a mezőgazdaság számára hasznosítható terület, hanem egyre inkább azért, mert ezeken a területeken szélturbinák és napelemparkok épülnek, valamint a szántók jelentős részét nem élelmiszer-termelésre, hanem biogáz előállítására vagy üzemanyagok biokeverékének előállítására szolgáló energianövények termesztésére használják.

Az összesen 12 millió hektár szántóföldből már 2018-ban is több mint 2,4 millió hektáron energianövényeket, például kukoricát termesztettek.

Az EU területpihentetési tervei teljesen elrugaszkodnak a valóságtól, az Európai Bizottság „reformterve” ugyanis azt irányozza elő, hogy a gazdák 2022 őszétől Európában a szántóföldek legalább négy százalékát nem művelhetik meg, azokat hagyni kell parlagon.