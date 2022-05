Megvan, mikor jelennek meg Bono, a U2 énekesének emlékiratai

Bono, a U2 ír rockzenekar énekesének emlékiratai november 1-jén jelennek meg.

Az Alfred A. Knopf amerikai kiadó kedden jelentette be, hogy a könyv, melyről 2015-ben állapodtak meg, a Surrender (Megadás) címet viseli. A szerződés már 2019-ben megjelent a híradásokban.

„Amikor elkezdtem ezt a könyvet írni, azt reméltem, részleteiben is ki tudom fejteni, amit korábban dalokban csak felvázoltam: az embereket, a helyeket, az életem lehetőségeit” – írta közleményében a 62 éves énekes és aktivista, aki Paul David Hewsonként látta meg a napvilágot.

„A megadás jelentéssel teli szó számomra. A hetvenes évek Írországában nőttem fel (zenei értelemben) felemelt ököllel, nem jött magától az ötlet. Csak kerülgettem a szót, míg össze nem gyűltek a gondolataim a könyvhöz. Még mindig birkózom ezzel a paranccsal, mely mind közül a legnagyobb alázatot követeli. Az együttesben, a házasságomban, a hitemben, aktivistaként. A Surrender egy fejlődni nem képes zarándok története. Rendes adag szórakozással az út során” – tette hozzá.

A könyv alcíme: 40 dal, egy történet, ami a Surrender szerkezetére utal: 40 fejezet, mindegyik címe egy-egy U2-szám. Az ír együttes legnagyobb slágerei közé tartozik a With Or Without You, a Sunday Bloody Sunday és a Where the Streets Have No Name.