Halálos áldozata is van az Odessza elleni újabb támadásnak

A bejelentés szerint hét rakéta csapódott a város területére, a becsapódások nyomán tűz ütött ki, az oltás folyamatban van.

Hétfőn, Denisz Smihal miniszterelnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke odesszai látogatása során három rakétatámadás érte a Fekete-tenger partján fekvő várost, ekkor két sebesültet jelentettek.

Az orosz erők az elmúlt napokban Ukrajna délkeleti részén vonták össze csapataikat annak érdekében, hogy összeköttetést alakítsanak ki a Donyec-medence Moszkva-barát milíciák ellenőrizte területei és az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félsziget között. A műveletek elérték a harcoktól mind ez idáig viszonylag megkímélt, az ukrán-román határtól 200 kilométerre fekvő Odesszát is.

Another barbaric shelling of #Odessa. #Russia fired 7 missiles. As a result of the shelling, 1 person was killed, 5 wounded were taken to the hospital, according to the head of the press center of the Defense and Security Forces of the South, Natalya Gumenyuk. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/EGuYsDgkvf

— Austin Powers 🇺🇦 (@FundDnipro) May 10, 2022