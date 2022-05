Bébitápszerhiány az Egyesült Államokban: szülői pánik jelzi az ellátási válság újabb állomását

Súlyos bébitápszerhiány lépett fel az Egyesült Államokban azután, hogy több megbetegedés és haláleset következtében a fő gyártó országszerte visszahívta termékeit.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) márciusban adott ki közleményt arról, hogy a Similac, Alimentum és EleCare márkájú termékeiket kivonták a piacról – számol be a The Guardian az amerikai sajtó vonatkozó beszámolói alapján. A hírösszefoglaló szerint az FDA vizsgálatot is indított több államban, miután bakteriális fertőzéssel négy csecsemő kórházba került, közülük ketten pedig életüket vesztették. Mindegyiküket az Abbott Nutrition cég michigani üzemében előállított poralapú bébitápszerrel táplálták a szüleik.

Mint írják, az április 24-én kezdődő héten a CNN és a USA Today jelentése szerint

hat déli államban a pánikszerű felvásárlások következtében már hatvanszázalékos hiány mutatkozott több mint 11 ezer üzlet bébitápszer készletében.

A tápszerfelhalmozást megelőzendő több kis- és nagykereskedő is limitálta kínálatában az egyszerre megvásárolható tápszer mennyiségét. Az Abbott termékvisszahívásai különösen azokat a rászoruló családokat érintik, akik állami juttatásokra, például az alacsony jövedelmű nőknek és gyermekeknek járó élelmiszer-programra (WIC) támaszkodnak, mivel a gyártó volt a kizárólagos beszállítója a programot lebonyolító ügynökségek több mint felének.

Most a szülők, akik kétségbeesetten próbálják biztosítani gyermekeik rendszeres tápszerellátását, akár egyetlen doboz tápszerhez is egyre nehezebben jutnak hozzá. Sok szülő a közösségi médiacsoportokra támaszkodik, hogy naprakészen értesüljön a készletek feltöltéséről és a lehetséges alkukról – írja The Guardian.

A lap úgy tudja, hogy elsősorban az alacsony ellátottságú területeken számos kisgyermekes szülő volt kénytelen a szomszédos államokba utazni tápszerért.

Egy, a The New York Timesnak nyilatkozó kétgyermekes édesanya „rémálomnak” nevezte a kialakult helyzetet: elmondása szerint más megoldás hiányában az eBay online piacáról kellett beszereznie a tápszert két kislányának.

Mindeközben más bébiétel-beszállítók közölték, hogy az Abbott termékvisszahívásai miatt megnövekedett kereslet kielégítésére átszervezik működésüket. Az Enfamil csecsemőtápszer gyártója azt nyilatkozta a USA Todaynek, hogy gyárai éjjel-nappal üzemelnek, és az év első negyedévében 30 százalékkal több tápszert értékesítettek. Mivel azonban

az ellátási lánc problémái egyre súlyosbodnak az Egyesült Államokban,

és a boltok tápszeres polcai pedig konganak az ürességtől, a nem szoptató, illetve anyatej-kiegészítőre igényt tartó amerikai szülők egyre kétségbeesettebbé válnak amiatt, hogyan táplálják csecsemőjüket.

Kiemelt kép: illusztráció