Vörös festékkel öntötték le az orosz nagykövetet Varsóban

Szergej Andrejev a második világháborúban aratott győzelem 77. évfordulója alkalmából koszorúzta volna meg az ottani emlékművet, amikor ukrán zászlót lengető aktivisták egy csoportja vörös festékkel öntötte le, s gyilkosnak és fasisztának nevezte.

A tüntetők – akik videofelvételek tanúsága szerint a diplomata több kísérőjét is lefröcskölték – megakadályozták, hogy az orosz delegáció koszorút helyezzen el az emlékműnél.

This is how the celebration of May 9 is held near the Russian Embassy in #Warsaw. People shout: “fascists”. #VictoryDay #9Mai #IStandWithUkraine pic.twitter.com/rj9erCpWLy

— Support the Ukrainians (@AlexNikolenko5) May 9, 2022