Scholz pártja elhasalt a német tartományi választáson

Még együtt sem szereztek annyi szavazatot a baloldali-liberális német kormánypártok a schleswig-holsteini tartományi választásokon, mint a Kereszténydemokrata Unió (CDU), az előző szövetségi kormánykoalíció legnagyobb, konzervatív pártja. Olaf Scholz kancellár pártja több mint húsz százalékponttal maradt le Angela Merkel pártja mögött, és még a második helyet is elorozta tőlük szövetségi koalíciós partnerük, a Zöldek pártja.

Az SPD, Olaf Scholz kancellár szociáldemokrata pártja a második világháború óta nem ért el olyan rossz eredményt, mint vasárnap az északi, schleswig-holsteini tartományi választásokon – adta hírül a Frankfurter Allgemeine Zeitung nyomán a Világgazdaság.

Az előzetes eredmények szerint kancellári székről tavaly leköszönt Angela Merkel pártja, a CDU a szavazatok 43,5 százalékát szerezte meg, ami 11,5 százalékponttal több, mint a legutóbbi, 2017-es eredményük a tartományban. Ez több, mint amit a jelenlegi szövetségi kormánykoalíció pártjai együttesen kaptak: a Zöldek 18, a Szociáldemokraták 15,9, és a Szabaddemokraták (FDP) 6,4 százalékot. Emellett a dán kisebbséget képviselő Dél-Schleswig Párt 5,8 százalékot kapott, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) illetve a szélsőbalos Baloldali Párt pedig nem érte el az öt százalékot, így nem jutottak be a tartományi parlamentbe, ami alapján kijelenthető, hogy a kereszténydemokratáknak elegendő lesz egyetlen párttal szövetségre lépni a tartományi kormány megalakításhoz.

A Dániával szomszédos, közel hárommillió lakossal rendelkező tartományban ugyan eddig is a CDU kormányzott, de az SPD számára az eredmény többszörösen kellemetlen. Nemcsak az, hogy több mint húsz százalékponttal maradtak le Daniel Günther miniszterelnök pártja mögött, és hogy még a második helyet is elorozta tőlük szövetségi koalíciós partnerük, hanem az is, hogy messze elmaradtak még saját 27,2 százalékos 2017-es eredményüktől is – írja a Világgazdaság.

A lap rámutat: Scholz az orosz–ukrán háború kitörése óta kettős szorításban vergődik: a magas energiaárak és az energiahiány ránehezednek a német gazdaságra, ugyanakkor külföldről és belföldről is óriási politikai tűz zúdul rá, hogy lelkesebben támogassa a Moszkva ellen küzdő Kijevet gazdasági értelemben és fegyverekkel. A második világháború lezárásáról megemlékező vasárnapi tévébeszédében a kancellár minden segítséget megígért Ukrajnának.

Címlapkép: MTI/AP/AFP pool/Hannibal Hanschke