Láncra verve kínozta áldozatát a clevelandi rém – így él most a tíz évig fogva tartott Michelle Knight

Kilenc éve annak, hogy a most 40 éves amerikai Michelle Knight kiszabadult abból a házból, ahol Ariel Castro több mint egy évtizedig tartotta fogva Amanda Berryvel és Gina DeJesusszal együtt.

Castro mind a három lányt úgy rabolta el 2002 és 2004 között, hogy felajánlotta nekik: hazaviszi őket autóval. A három nő, az akkor 27 éves Amanda Berry, a 23 éves Georgina DeJesus és a 32 éves Michelle Knight, valamint Berry hatéves kislánya – aki a rabságban Castrótól született – végül kiszabadult a „kísértetházból”.

A nők elképesztő szexuális és fizikai bántalmazásnak voltak mindaddig kitéve, amíg Berrynek egy napon sikerült megszöknie és segítséget hívnia.

Az akkor 32 éves nőt 2002-ben rabolta el Ariel Castro. Knight öt ízben esett teherbe tőle, de a férfi mindannyiszor addig éheztette és verte, amíg el nem vetélt. Az ügyészség végül minősített emberölés, háromrendbeli nemi erőszak és négyrendbeli emberrablás miatt Castrót életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte és további ezer évet kapott, így szabadulásra esélye sem volt. A férfi nem sokkal büntetésének megkezdése után, 2013. szeptember 3-án felakasztotta magát a börtönben.

Michelle Knight eltűnésével családja nem igazán törődött, mert azt megelőzően sem ápoltak különösebben jó kapcsolatot egymással. Ráadásul azt hitték, hogy talán azért „mehetett világgá”, mert nem tudta feldolgozni, hogy elrablása előtt az akkor hároméves fiát a gyámhatóság elvette tőle. Így a rendőrség az ügyet lezártnak tekintette és 15 hónappal az elrablása után törölte a nevét a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) eltűnt személyeket nyilvántartó adatbázisából.

Many of you are asking me how am I doing today. Well, I am doing AWESOME! I am just loving life! For many of you it marks the end of my 11 years of captivity. But for me, it represents my beginning! Today, I celebrate my 4 year anniversary of being married to the love of my life. pic.twitter.com/nzv7PzU1DP

— Michelle Knight Now known As Lily Rose Lee (@LilyRoseLee1) May 6, 2020