Horrorsztori a luxusszállodában: ez okozhatta a három turista halálát

Chester Cooper, az ország ügyvivő miniszterelnöke pénteken azt közölte, a rendőrség vizsgálja a halál okát, de egyelőre nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

Michael Darville egészségügyi miniszter az Eyewitness News Bahamas című lapnak elmondta, hogy az Exumában található hotel több vendége csütörtökön kezdett panaszkodni hányingerről és szédülésről. Később hármukat holtan találtak.

Jóllehet minden jel elszigetelt esetekre utal, egészségügyi szakértők és orvosok szintén bekapcsolódtak a vizsgálatba, hogy teljes biztonsággal kizárják a közegészségügyi veszélyt – tette hozzá a miniszter.

An American woman hospitalized on Friday in the Bahamas, where three other Americans died of unknown causes at a Sandals resort, has since left the country and is now being treated at a hospital in Miami: https://t.co/ZsW8XTKDfr pic.twitter.com/fqHM0bUmL6

— HLN (@HLNTV) May 9, 2022