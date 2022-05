Hivatalában fogadta a first ladyt a szlovák államfő

Zuzana Caputová szlovák államfő hétfőn pozsonyi hivatalában fogadta Jill Bident, Joe Biden amerikai elnök feleségét, és mindketten örömüknek adtak hangot a két ország közötti kölcsönös egyetértés kapcsán.

„Látogatásom során személyesen is meggyőződtem, hogy Szlovákia, ez a gyönyörű ország, ugyanazokat az értékeket osztja, mint az Amerikai Egyesült Államok” – írta Jill Biden a szlovák elnöki palota vendégkönyvébe.

„Nagyon örülök a kölcsönös megértésnek és együttműködésnek, és szeretném megköszönni az Amerikai Egyesült Államok támogatását” – hangsúlyozta Zuzana Caputová a sajtó képviselőinek a találkozó során.

Az amerikai elnök felesége megosztotta tapasztalatait kelet-szlovákiai, illetve vasárnapi ungvári látogatásáról,

ahol – előre be nem jelentve – találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségével, Olena Zelenszkával is. „Saját szememmel tapasztalhattam meg, milyen fontos a háborús agresszió elől menekülő emberek támogatása” – szögezte le a first lady.

Jill Biden szombaton érkezett Szlovákiába, hogy kifejezze háláját Szlovákiának azért az elkötelezettségéért és szolidaritásáért, amellyel az ország az ukrajnai háború miatti menekülthullám ügyét kezeli.

Az amerikai elnök felesége vasárnap a kelet-szlovákiai Kassára látogatott,

hogy megtekintse az ottani menekülttábort és válságközpontot, illetve személyesen találkozzék menekültekkel és önkéntesekkel.

Jill Biden kelet-közép-európai körútja során korábban Romániába látogatott, ahol dicsérettel szólt a bukaresti kormány és a humanitárius szervezetek tevékenységéről és az orosz katonai megszállás elől menekülő ukránoknak nyújtott segítségről.