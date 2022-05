Magyarország kész fellépni a vallási vezetők szankcionálása ellen

Magyarország nem támogatja vallási vezetők szankcionálását – ezt mondta az üldözött keresztények megsegítéséért is felelős államtitkár az M1-en arra a hírre reagálva, hogy az EU szankciós listára helyezné az orosz ortodox egyház vezetőjét. Kirill pátriárka szankciós listára helyezése az Európai Unió hatodik szankciós csomagjavaslatában szerepel. Orbán Viktor már pénteken leszögezte: Ha kell, akkor Magyarország a nyílt vitáig el fog menni az ügyben. A keleti keresztény vezetők azonnal közölték: Támogatják a magyar miniszterelnök fellépését – számolt be az M1 Híradó.

Február vége óta folyamatosak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Az Európai Unió már a kezdetektől szankciós csomagokkal reagál az orosz agresszióra. Ezeknek a célja a minél nagyobb nyomásgyakorlás az orosz kormányra és a gazdaságra.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán mutatta be az EU legújabb, hatodik szankcióscsomag-javaslatát, amelynek része az olajembargó is. Sajtóhírek szerint azonban felkerült a szankciós listára Kirill moszkvai pátriárka, az Orosz Ortodox Egyház vezetője is, aki így nem léphetne be az unió területére.

Orbán Viktor már pénteken reggel reagált az ügyre. A Kossuth Rádióban azt mondta: Hazánk nem támogatja, hogy egyházi vezetőket tegyenek fel a szankciós listára, mert ez érinti a magyarországi közösségek vallásszabadságának kérdését. A miniszterelnök elmondta, Magyarország a nyílt vitáig is el fog menni az ügyben.

„Most kaptam is egy levelet a magyarországi ortodoxok gyülekezetétől és közösségétől, amely megkér arra, hogy ez ellen mindent tegyek meg. Úgyhogy

most van a nagy ügy, ez az olaj, de van egy elvi szempontból tán még fontosabb, de gazdasági jelentőségét tekintve azért más dimenziójú ügy, ez Kirill pátriárkának az ügye.

Azt mi nem fogjuk támogatni, hogy egyházi vezetőket tegyenek föl szankciós listára, ez érinti a magyarországi közösségek vallásszabadságának kérdését, és ez szent és sérthetetlen” – fogalmazott a kormányfő.

„Nem tudok más szót használni: elvarázsolt és eszement ötlet”

– így reagált Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkár a bizottsági felvetésre az M1-en.

Kijelentette: Magyarország nem támogatja vallási vezetők szankcionálását. Hazánk elítéli, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, azt agressziónak tartja, több szankciót támogatott, ám nem törekszik arra, hogy valamelyik oldalra álljon. Úgy fogalmazott: Hazánk a béketeremtést támogatja és károsnak tartja a józan ésszel ellentétes szankciókat.

„Olyan módon próbálna az Európai Unió, az Európai bizottság nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy egy egyházi vezetőnek a pénzügyi forrásait befagyasztják illetve megtiltják a számára, hogy az Európai Unió területére lépjen. Nem értjük az elgondolást. Azt viszont látjuk és tudjuk, hogy ez a törekvés ez veszélyes, káros, ami egészen biztos, hogy a megbékélés irányába nem fog vezetni” – fogalmazott.

Közben egyre több keleti ortodox egyházi vezető támogatja a magyar kormányfő fellépését – ezt a miniszterelnök sajtófőnöke közölte az MTI-vel. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: A szír ortodox pátriárka, valamint az Örmény Apostoli Egyház külkapcsolati ügyekért felelős vezetője is biztatta Orbán Viktort, hogy a magyar álláspontot következetesen képviselje. De támogató levél érkezett még az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéjétől, valamint a szerb ortodox pátriárkától is.

Az egyházfők leveleikben rámutattak: Az egyház építő szerepet játszhat a megbékélésben, és egyetlen egyházat vagy egyházfőt sem szabad megcélozni politikai okokból. Ezért