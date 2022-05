Téves riasztás: A klímaváltozás még nem jelenti a világ végét

Cinikusan talán mondhatjuk azt, hogy a klímaváltozást – legalábbis egy időre – felfüggesztették, merthogy háborús idők járnak. Egy háború pedig nem éppen környezetbarát dolog, ahogy a katonai felszerelések sem környezetbarát eszközök. Gondolja, hogy ennek a helyzetnek lehet bármi vonatkozása a klímatudatosságban a jövőben?

– Már most is látjuk a hatását, hiszen nagyon nyilvánvalóan rámutat – különösen Európában – arra, hogy milyen óriási mértékben rá vagyunk utalva az orosz gázra. A fő oka annak, hogy szél- és naperőműveink lehetnek az, hogy ezek csak akkor működtethetők, ha van a háttérben egy biztonsági energiaforrás arra időszakra, amikor a nap nem süt és a szél nem fúj – ez pedig a gáz. A múltban ezek a háttérforrások atom- és szénalapú erőművek voltak, viszont számos – sokszor hibás indokból – ezeket kivezették, és maradt a gáz. Ami már most látható következmény az az, hogy ez rendkívül drága megoldás. Ne feledje, a legtöbben azt magyarázzák nekünk, hogy a nap és szélenergia olcsóbb, mint a fosszilis források. Viszont ez csak akkor igaz, amikor fúj a szél és süt a nap, de, amikor nem, akkor végtelenül drága. Arra a felismerésre kell jutnunk, hogy a klímaváltozás elleni fenntartható megoldások nélkül sehova nem jutunk. Ez a helyzet arra mutatott rá világosan, hogy Európa, a rengeteg ígérgetés ellenére energiaellátásának kevesebb, mint 4 százalékát állítja elő szél- és nap alapú forrásokból. A megújuló energiatermelés alapja túlnyomóan fa, amit az Egyesült Államokból importálunk, amiből persze a nap 24 órájában termelhető energia, viszont elégetése komoly szén-dioxid-kibocsátással jár. A valóság tehát az, hogy okosabb megoldásokra van szükségünk a klímaváltozást illetően, a háború Ukrajnában – habár minden egyéb szempontból borzasztó – arra alkalmas, hogy reálisabban gondolkodjunk a klímaváltozásról.

As bombs fall on Ukraine, the global elite obsesses over climate change.

It would be an exaggeration to say that while real threats were mounting, the rich world was tinkering with solar panels and banning plastic straws. But only a small exaggeration. https://t.co/sKs8CrPStA pic.twitter.com/d49GuWUA0G

— Bjorn Lomborg (@BjornLomborg) April 21, 2022