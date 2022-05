Az inflációt is növelné az olajembargó az elemzők szerint

A hétvégén is tartanak az uniós egyeztetések az Oroszország elleni hatodik szankciós csomagról. Brüsszel tervei szerint ennek már része lenne az olajembargó is, amit viszont Magyarország a jelenlegi formájában határozottan elutasít. Az unió külügyi főképviselője szerint ha nem lesz megegyezés, akkor a külügyminiszterek elé kerülhet az ügy. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban pénteken azt mondta: az Európai Bizottság által tervezett olajembargó egy atombomba a magyar gazdaság számára, amit nem fogadhatunk el, mert ha életbe lépne, akkor a rezsicsökkentésnek vége lenne, és felmenne az üzemanyag ára – közölte az M1 Híradó.

Véget érne a rezsicsökkentés az embargóval

Sehol nincs az országban annyi csőkígyó, mint a Mol Dunai finomítójában, ahová rendben és megfelelő mennyiségben érkezik a Barátság vezetéken keresztül a kőolaj. Magyarország számára létkérdés, hogy ne legyen fennakadás a szállításban, hiszen köolaj szükségleteinek 65 százalékát Oroszországból fedezi.

Vagyis, ha ez a nagyon fontos energiahordozó bekerülne az Oroszország elleni újabb szankciós csomagba, mint, ahogy ezt az Európai Bizottság javasolja, akkor annak beláthatatlan következményei lennének.

„Ez a javaslat így ebben a formájában felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával.”

Ezt a miniszterelnök mondta pénteken a Kossuth rádióban. Orbán Viktor arról beszélt, mivel a Százhalombattán lévő finomítót az orosz nyersanyag feldolgozására tervezték, ezért más, az oroszétól eltérő kőolaj feldolgozása érdekében át kellene alakítani, amihez legalább öt év kellene és ami több százmilliárd forintba kerülne.

„Miután átalakítottuk a finomítóinkat, vagy finomítóinkat, utána jön az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni az újonnan érkező, most már másképpen finomított olaj? Most az azt jelentené a Bizottság javaslata szerint, hogy holnap reggel 700 forint a benzin és 800 forint a gázolaj. Ezért mondom, hogy az ipari termelőüzemekről nem is beszélve – amelynek a része tönkre megy, bezár, munkanélküliség van – ez egy atombomba, amit le akarnak dobni a magyar gazdaságra és ezt mi nem fogadhatjuk el” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a brüsszeli terv nem csak az üzemanyagok áráról szól, hanem a rezsicsökkentés megvédéséről is.

„Ha most ezt elfogadtuk volna, tehát ha nem küldtem volna ezt vissza tegnap, akkor hétfőtől itta rezsicsökkentésnek – lehet, hogy túlzok, de az év végétől a rezsicsökkentésnek – vége van”

– tette hozzá.

„Magyarország jelenleg biztos, stabil energiaellátását a szankciós csomag atombombaként lerombolná, ezzel ugyanis a magyar gazdaság működéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna” – ezt a külgazdasági és külgyminiszter írta szombaton a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hozzáztette: nem engedjük, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát!

Az energiapiaci elemző az M1-en azt mondta, az oroszországi olajembargó azonnali drasztikus áremelést idézne elő, ami nagyon nagy kihívást okozna az egész világgazdaságnak. De, hogy az Európai Unióban ez mit is jelentene, például az iparnak, de még inkább a lakosságnak, azt nem lehet tudni, mert erre vonatkozólag nem készültek számítások Brüsszelben. Ez szerinte elfogadhatatlan.

„Most az olaj esetében semmilyen ilyen javaslat nincs, csak egyszerűen néhány napja bedobták, hogy olaj embargót kell bevezetni. Pár nappal később, hogy erre 6 hónap áll majd rendelkezésre szerintük és most elindult erről egy vita” – mondta Hortay Olivér, az Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

Egy firenzei pódiumbeszélgetésen Josep Borrell arról beszélt, hogy az EU már ajánlott különböző engedményeket Magyarországnak – hasonlóan Szlovákiához és Csehországhoz, ezeket azonban kevesellte a magyar kormány.

Borrell ugyanakkor arról nem beszélt, hogy milyen gazdasági hatásai lennének az olajembargónak Magyarországon.

Elemzők előrejelzése szerint az idei infláció biztosan 10 százalék fölé kúszna és a magas mutatószám jövőre is megmaradna – olvasható az Origón. Emiatt a gazdasági növekedés egyik hajtómotorja, a lakossági fogyasztás visszaesne.

A termelés pedig jelentősen megdrágulna, ami érezhetően gyengítené a gazdaság versenyképességét. Szakemberek szerint most nem is az a fő kérdés, hogy mennyivel drágulnának meg az üzemanyagok, hanem olajembargó esetén lesz-e elegendő energiahordozó, amely biztosítja a gazdaság és benne a feldolgozóipar zavartalan működését.