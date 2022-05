Megvannak a Chelsea FC új tulajdonosai

A szombat hajnalban kiadott közlemény szerint az összes hatósági jóváhagyás függvényében május végére zárulhat le a tulajdonosváltás, további részleteket akkor közölnek.

A megállapodás alapján a csoport 2,5 milliárdot fizet a klub részvényeiért, további 1,75 milliárdot pedig a stadion fejlesztésére, a női csapatra, az akadémiára és a Chelsea alapítványára fordít. A közleményben kiemelik, hogy

🚨 CONFIRMED; Todd Boehly has been named the new Chelsea owner. Official announcement soon ✅ #CFC pic.twitter.com/MG1LBtPyEk

— ByForceSports (@ByForceSports) May 3, 2022