Megérkezett az ukránok hadijelentése

Az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy szombaton is folytatódott az ország elleni orosz offenzíva. Harkiv körzetében az orosz erők leromboltak három közúti hidat. A déli Mikolajivot és a fekete-tengeri Odesszát is érték rakétacsapások a kijevi közlések szerint.

A Donyec-medencében található Szeverodonyecket a városvezetés közlése szerint körülvették az orosz erők. Az ukrán hadvezetés a Facebookon szombaton is bejelentést tett egy orosz hadihajó megsemmisítéséről a fekete-tengeri Kígyó-sziget térségében. Szerhij Bracsuk, az odesszai katonai közigazgatás sajtófőnöke a Telegramon nyilvánosságra hozott egy videót a Szerna típusú partraszálló kilövéséről. Ukrán újságírók előző nap már beszámoltak róla, hogy a térségben megtámadtak egy orosz fregattot, amely kigyulladt. Az értesülést hivatalosan nem erősítették meg. Az nem tisztázott, hogy ugyanarról a hajóról van-e szó, amelynek elsüllyesztéséről most beszámoltak. A fekete-tengeri orosz flotta legalább két fontos hajót veszített az ukrajnai háború kezdete óta. Egy partraszállót Bergyanszk kikötőjében süllyesztettek el egy rakétával március végén, a flotta zászlóshajója, a Moszkva pedig április közepén gyulladt ki a Kígyó-sziget közelében. Bár az orosz fél nem tájékoztatott a tűz okáról, az ukránok azt állították, hogy rakétatámadás miatt süllyedt el a hajó. Az oroszok rakétákkal támadtak két települést az orosz-ukrán határ közelében, Szumi régióban is szombaton – tájékoztatott Dmitro Zsivickij kormányzó a Telegramon. A támadásokban egy határőr megsebesült – írta. Az orosz erők április elején teljesen kivonultak Szumiból. Orosz tüzérségi támadás érte Hrihorij Szkovoroda filozófus és költő múzeumát a Harkiv régióban található Szkovorodinivkában – közölte a térséget vezető Oleh Szinegubov szombaton. A támadásban egy 35 éves őr megsebesült. Az épület romba dőlt. A múzeumból az értékesebb tárgyakat már korábban kimentették – tette hozzá a kormányzó. „Idén ünnepeljük a nagy filozófus születésének 300. évfordulóját” – mondta el Szinegubov. „A megszállók lerombolhatják a múzeumot, ahol Hrihorij Szkovoroda életének utolsó éveiben dolgozott, és ahol eltemették. De nem rombolhatják le emlékezetünket és értékeinket” – szögezte le.