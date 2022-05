Ukrán jelentés szerint eltalálták az orosz Admiral Makarov hadihajót egy Neptun rakétával

A Mirror brit lap azt írja, az Admiral Makarov az orosz Fekete-tengeri flotta mindössze három hajójának egyike, így, ha elsüllyedne, az komoly csapás lenne Vlagyimir Putyin számára, különös tekintettel arra, hogy Oroszország nemrég vesztette el a Moszkva zászlóshajót. A hatalmas orosz hadihajót állítólag ukrán rakéták találták el.

Russian sailors must have a habit of falling asleep while smoking, because I can think of no other reason why another Russian warship – the Admiral Makarov – seems to have caught fire. pic.twitter.com/zreRyo1yDX

Több meg nem erősített jelentés azt írja, hogy a hadihajó a Kígyó-sziget közelében cirkált, ahol több repülőgép és mentőhajó bevonásával zajlott mentőakció. Olekszij Goncsarenko ukrán parlamenti képviselő Telegram-csatornáján jelentette be, hogy a hajót ukrán rakéták találták el, azt közölte, hogy a hajó „súlyosan megsérült”, de egyelőre nem süllyedt el. Az ukrán politikus mellett több meg nem erősített jelentés is beszámolt arról, hogy a hadihajót ukrán rakéták találták el a Fekete-tengeren, a krími Szevasztopol haditengerészeti üzem közelében.

Good job By Ukrainian defenders. Neptun missiles and those who create it – are the best as well as Ukrainian soldiers. Keep going and Never Give Up. Warship Admiral Makarov, Rest in Peace. pic.twitter.com/shkgzPbG7Z

— Andriy Zilli (@andriy_zilli) May 6, 2022