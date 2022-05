Tornádó: Masniként csavarodott egy épület fémvázas tetőszerkezete a villanypóznára

Tornádó okozott károkat az Egyesült Államok középső részén több településen. A meteorológiai szolgálat előzetesen riasztást adott ki – 8 millió ember lakik azon a területen, ahol a heves viharok kialakulására lehetett számítani. A heves zivatarok végül felhőszakadással, jéggel, helyenként pedig forgószéllel érkeztek meg – adta hírül az M1 Híradója.

Tornádó pusztít Amerikában

Masniként csavarodott egy épület fémvázas tetőszerkezete a villanypóznára, miután tornádó söpört végig az amerikai Oklahoma Citytől mindössze 40 kilométerre fekvő Seminole városában. A levegőből látni igazán, mekkora a pusztítás, hiszen nem csupán a könnyűszerkezetű épületek, de téglaházak is a földdel váltak egyenlővé. A szemtanúk azt mondták, hogy még soha nem láttak ehhez hasonló vihart Oklahomában.

„Atya ég, egy tornádó kellős közepén vagyunk, még soha nem történt velem ilyen, pedig 21 éve lakom itt. Még soha nem láttam olyat, hogy egy tornádó egy város kellős közepére csapjon le. Felhívtam a nagynéném és azt mondta, hogy baj van, ezért odasiettünk és akkor láttuk, hogy egy fa dőlt az udvarukra, kidöntve a kerítést. A szomszédok is így jártak, de szerencsére mindenki jól van. Még mindig remegek az idegtől” – mesélte egy szemtanú.

A tornádó okozta pusztítás nyomai az oklahomai Seminole-ban 2022. május 5-én. (Fotó: MTI/AP/The Oklahoman/Sarah Phipps)

A szélvihar az elektromos hálózatot is megrongálta,

közel 14 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Személyi sérülésről egyelőre nem tudni, ám a megyei seriffhelyettes a helyi sajtónak azt mondta, hogy rengeteg riasztást kaptak, sokan az összeroskadt otthonukban rekedtek.

A meteorológiai szolgálat két állam összesen 18 megyéjére adott ki tornádó-riasztást: a veszélyeztetett területen található a 650 ezer lelket számláló Oklahoma City is és a 200 ezer fős texasi Amarillo városa is. A riasztások összesen 8 millió embert érintenek. A legmagasabb, az ötös skálán négyes szintű riasztást Oklahoma központi részeire adták ki.

A tornádót gigantikus esőfellegek kísérték. Hat megyére adtak ki villámárvíz-riasztást, egyes területeken jégesőre is számítanak. Van, ahol akár 22 centiméternyi csapadék is hullhat, holott már az elmúlt egy hét során is helyenként 600 százalékkal haladta meg a csapadék az évi átlagos mennyiséget Oklahoma államban. A meteorológusok szerint akár baseball-labda méretű, vagyis 7–8 centis jégdarabok is hullhatnak az égből.

Az orkán a házakat elsöpörte, a fákat kidöntötte, az elektromos vezetékeket elvágta, az utcákon pedig csak törmeléket hagyott maga után Seminole-ban. (Fotó: MTI/AP/The Oklahoman/Sarah Phipps)

Szakértők szerint az elmúlt hetek azt mutatják, hogy a szokásosnál jóval aktívabb viharszezon elé néznek az Egyesült Államok központi területein. Május elsején Texas államon söpört végig tornádó, a vihar szerencsére elkerülte a sűrűn lakott területeket.

Egyetlen nappal korábban pedig Illinois államban pusztított vihar, ahol a 96 kilométeres óránkénti sebességű széllökések fákat csavartak ki a földből és villanypóznákat döntöttek ki a helyükről, számos épületben esett kár.

A tornádó okozta pusztítás nyomai az oklahomai Seminole-ban 2022. május 5-én. (MTI/AP/The Oklahoman/Sarah Phipps)