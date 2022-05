Temetésén ébredt fel a halottnak hitt nő

Félbeszakadt egy temetési szertartás Peruban, miután az elhunyt felébredt a koporsóban. A 36 éves Rosa Isabel Cespede Callaca súlyos autóbalesetet szenvedett, ami után halottnak nyilvánították – írta a DailyMail.

